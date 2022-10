Több csapást mértek az orosz erők Zaporizzsjára, halottak

2022. október 7. 15:38

Több rakétatámadást hajtottak végre az orosz erők csütörtökön és pénteken a délkeleti országrészben lévő Zaporizzsja megyeszékhelyre, az ukrán rendőrség adatai szerint már 12 helyi lakos vesztette életét.

Zaporizzsja megye – wikipedia

Anatolij Kurtyev, a városi tanács titkára pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékoztatott, hogy a kutatási és mentési munka egész éjjel folytatódott a romba dőlt házaknál.



A katasztrófavédelem korábban 11 halálos áldozatról számolt be. Közlése szerint egy ötemeletes lakóépület romjai közül 8 halottat emeltek ki, 6 embert sikerült kimenteni, közülük ötöt szállítottak kórházba, három halottat pedig egy négyemeletes lakóház romjai alatt találtak meg. Ott 15 embert sikerült kimenteni, közülük 8-an kerültek kórházba. Összesen 21 embert mentettek ki élve - tájékoztatott a katasztrófavédelmi szolgálat.



A rendőrség szerint az elmúlt nap során az orosz erők kilencszer támadták a várost, éjjel pedig további két csapást mértek rá kamikaze drónokkal. Tűz ütött ki a városközpont lakott részében, és károk keletkeztek a létfontosságú infrastruktúrában.



Olekszandr Sztaruh, a zaporizzsjai régió kormányzója a Telegramon arról adott hírt, hogy péntek délelőtt az orosz erők újabb rakétacsapást mértek a megyeszékhelyre. Szavai szerint egy rakéta egy többemeletes ház udvarára csapódott be, az eddigi információk alapján egy ember sebesült meg repeszektől.



Az Állami Nyomozó Iroda (DBR) arról számolt be, hogy az orosz erőktől nemrég visszavett - Donyeck megyei - Liman város melletti Jackivka településen egy magánházban berendezett orosz hadiszállásra bukkantak, amelyben fontos dokumentumokat őriztek. Találtak egyebek mellett egy listát, amely fogságba ejtett, illetve illegálisan letartóztatott emberek névsorát tartalmazza, valamint egy másikat a megszálló hatóságokkal együttműködni kész személyek adataival.



A DBR tájékoztatott arról is, hogy Limanban is folytatják a vizsgálatokat az orosz erőkkel együttműködők felderítésére. Tanúvallomásokat vesznek fel, mobiltelefonokat, memóriakártyákat és egyéb eszközöket foglalnak le.



Az ukrán vezérkar pénteki helyzetjelentésében közölte, hogy az elmúlt napban az orosz hadsereg mintegy 350 katonát, 17 harckocsit és 31 tüzérségi eszközt veszített.

Összesítésük szerint eddig hozzávetőleg 61 680 orosz katona halt meg Ukrajnában.

MTI