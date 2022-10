Putyin a FÁK-országok közötti konfliktusok megoldására törekszik

2022. október 7. 18:56

A posztszovjet országok közötti konfliktusok megoldására intézkedéseket kell kidolgozni - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken a Független Államok Közössége pénteki szentpétervári informális csúcstalálkozóján.

A FÁK csúcstalálkozója – TASS/Alekszej Danicsev

"Ukrajnán kívül, ahol valóban tragikus események zajlanak, sajnos a posztszovjet térség más közeli államai között is keletkeznek konfliktusok. Ez feltétlenül megköveteli intézkedések kidolgozását a megoldásukra" - mondta az orosz államfő.



Putyin a FÁK-országok közötti gazdasági együttműködés fejlesztésére szólított fel. Mint mondta, 2021-ben Oroszország kereskedelme a FÁK-országokkal több mint 30 százalékkal 96 milliárd dollárra nőtt. Álláspontja szerint a tendencia folytatásához szükség van a gyors átállásra a nemzeti fizetőeszközökben való elszámolásra, ami megerősíti a tagállamok pénzügyi szuverenitását, fejleszti a belső tőkepiacot és elmélyíti a regionális gazdasági integrációt.



Az orosz elnök szólt a jövő pénteken Asztanában megrendezendő hivatalos FÁK-csúcstalálkozó dokumentumcsomagjának előkészítéséről. Közölte, hogy Kazahsztán és Oroszország kereskedelmi és befektetési partnerség továbbfejlesztését tervezi. Támogatásáról biztosította Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök azon javaslatát, hogy a FÁK égisze alatt hozzanak létre egy nemzetközi szervezetet az orosz nyelvhasználat támogatására és fejlesztésére.



Szeptemberben négy FÁK-ország is fegyveres konfliktus részesévé vált: 13-án éjjel kiújultak a harcok Örményország és Azerbajdzsán között. A két ország külügyminisztere október 2-án Genfben találkozott egymással, hogy békeszerződésről tárgyaljon, de Jereván pénteken is azeri ágyúzásról számolt be. Szeptember 14-én fegyveres összecsapások törtek ki Tádzsikisztán és Kirgizisztán között is a területi határokkal kapcsolatos nézeteltérések miatt, de 19-én a két ország békemegállapodást írt alá.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője előzetesen elmondta, hogy a FÁK-országok évente rendszerint egy hivatalos és egy nem hivatalos találkozót tartanak. A mostanit, amelyet a szentpétervári Konstantin-palotában rendeztek meg Putyin 70. születésnapján, a jövő heti hivatalos asztanai csúcs előkészítése fontos szakaszának nevezte.



Az orosz elnököt Moldova kivételével a FÁK-országok összes hivatalban lévő vezetője felköszöntötte. Csatlakozott hozzájuk Igor Dodon volt moldovai elnök is. Szadir Zsaparov kirgiz elnök hivatali elfoglaltságára hivatkozva kimentette magát az Oroszország "északi fővárosában" tartott tanácskozásról.



A csúcsot követően Putyin és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök négyszemközt tárgyalt egymással.



A FÁK-tanácskozást megrendező Szentpétervár kormányzója, Alekszandr Beglov pénteken bejelentette, hogy a városban idén elmaradnak a szokásos újévi rendezvények, beleértve a tűzijátékot is. A megtakarított pénzt az ukrajnai háborúba mozgósított katonák és önkéntesek felszerelésére fogják fordítani.

