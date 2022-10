Labdarúgó NB I - A Kecskemét először győzött Újpesten

2022. október 7. 22:10

Az újonc Kecskemét 2-1-re nyert az Újpest FC otthonában a labdarúgó NB I tizedik fordulójának pénteki játéknapján.

A KTE hét vereség után első alkalommal nyert a Szusza Ferenc Stadionban története során, a mostani szezonban pedig az első sikerét aratta vendégként.

NB I, 10. forduló:

Újpest FC-Kecskeméti TE 1-2 (0-0)

---------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 2852 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Diaby (104.), illetve Tóth B. (55.), Katona B. (80.)

sárga lap: Antonov (51.), illetve Vágó (77.)

Újpest:

------

Nikolic - Szabó B. (Pauljevic, a szünetben), Diaby, Csongvai, Antonov - Onovo (Ljujic, 69.), Mack - Simon K. (Borello, 79.), Katona M. (Tallo, 68.), Csoboth (Bjelos, 83.) - Gouré

Kecskemét:

---------

Varga B. (Varga Á., 97.) - Szabó A., Belényesi, Szalai - Nagy K. (Grünwald, 71.), Vágó, Banó-Szabó (Katona B., 71.), Szuhodovszki (Meszhi, 98.), Zeke - Tóth B., Szabó L. (Djuranovic, 84.)

Jó iramú, kiegyenlített játékkal kezdődött a meccs, amelynek 12. percében egy szöglet után Tóth Barna a kapuba talált, de a vendégek gólját a játékvezető nem adta meg, mert a beívelés közben a levegőben meglökték a fővárosiak kapusát. A folytatásban sokkal többet birtokolta a labdát az Újpest, és ez helyzeteket is eredményezett. A 32. percben Gouré és Katona közeli próbálkozása után is mentett a KTE, és a folytatásban sem született gól.



Tíz perc telt el a második félidőből, amikor - a játék képe alapján meglepetésre - Tóth éles szögből eleresztett bravúros lövésével megszerezték a vezetést az alföldiek. A kapott gól hatására fokozta a nyomást ellenfele kapuja előtt az Újpest, amely még nagyobb labdabirtoklási fölényben volt, ám a nyolcvanadik percben egy gyors, pontos ellentámadás végén a csereként beállt Katona Bálint az első találathoz igencsak hasonlító góllal megduplázta a KTE előnyét.



A kecskemétiek az egész meccs folyamán jól védekeztek, és ez a hajrában sem változott, de mivel Varga Bence kapus a tizenhatoson belül buktatta Borellót, büntetőt kapott a házigazda. A sértett nem tudott szépíteni, mivel fejbe lőtte a vetődő Vargát, akit az önfeláldozó védés után a mentők hordágyon vitték le a pályáról, majd kórházba szállítottak. Hamarosan újra hosszú percekre megállt a játék ápolás miatt, ugyanis két játékos a levegőben összefejelt. Bár Diaby a 104. percben fejjel szépített, és az egyenlítésre is volt esélyük a hazaiaknak, nem sikerült pontot szerezniük. A találkozó végül 106 percig tartott.

MTI