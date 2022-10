Magyarkanizsa: Aszfaltrajzolás a Gyermekhét záróakkordjaként

2022. október 8. 12:18

A gyermekheti programok zárásaként pénteken a magyarkanizsai városháza előtti kisparkban aszfaltrajzolást tartottak a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvodásai. Az önkormányzat ajándékait is ekkor adták át a gyermekeknek, az esemény kapcsán Bús Szuzanna, az óvoda pszichológusa nyilatkozott a sajtónak.

Ez az egyike azon aktivitásoknak, amik lezárják a Gyermekhetet, azaz amikor az óvodások eljönnek a városháza elé és telerajzolják a betonfelületeket, nyilatkozta Fejsztámer Róbert polgármester.

- Az önkormányzat minden évben támogatja a Gyermekhét majdnem minden aktivitását és megmozdulását. Ezt is. Eddig labdákat ajándékoztunk a gyermekeknek, most kicsi műanyag gyólyalábakat osztottunk nekik és nagy meglepetésemre majdnem mindenki tudta, hogy miről van szó és hogyan kell vele játszani. Örülök neki, hogy ezzel plusz vidámságot tudunk hozni nekik a mindennapjaikba. Ezen a héten kimozdulnak a tantermekből, s sok mindent látnak és tapasztalnak a gyerekek mindenki nagy örömére, mert nemcsak az önkormányzati tisztségviselők látogatták meg a rajzoló gyerekeket, hanem szép számban szülők is szurkoltak a gyerekeknek, hogy minél szebben sikerüljenek a rajzok.

Bús Szuzanna, az óvoda pszichológusa elmondta, hogy intézményük igyekezett, hogy idén is gazdag programot biztosítson a kicsiknek a Gyermekhét alkalmából.

- A Gyermekhét minden napján a gyermekek olyan programokban, aktivitásokban vettek részt, amelyek az óvodai hétköznapokban kivételes eseménynek számítanak. A célunk természetesen az volt, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, s élvezzék fő tevékenységüket, a játékot. A programok közt szerepelt a sport, a séta és a kirándulós nap, amikor a gyerekek a közeli parkokba, a Tisza partra kirándultak, felfedezőutakat tettek és sportoltak. A CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény jóvoltából a magyarkanizsai és horgosi óvodás gyermekek megtekinthették a Piroska és a farkas című balettelőadást. Óvónőink mesedélelőttöt is tartottak legkisebbjeinknek. A község minden óvodása táncházban is részt vehetett, amit vagy az óvodában tartottak meg vagy az iskolákba látogattak el a csoportok. Az intézmény szakmunkatársai játékos érzékenyítő foglalkozást tartottak a község minden óvodájában, az iskolaelőkészítő és vegyes csoportoknak Így kerek a föld címmel. A kisebb korosztályok egy mozidélelőtt keretében a Rút kiskacsa című mesén keresztül érzékenyítő foglalkozáson vettek részt.

Gyermekeink szívesen rajzolnak, ezért a mai napon közterekre, betonra krétarajzot készítettek. Közös programot szerveztünk a mai napra az önkormányzattal, ahol Fejsztámer Róbert polgármester és az önkormányzat elöljárói lépegető gólyalábakkal ajándékozták meg a gyermekeket. Köszönjük az ajándékot, hiszen ez egy nagyon fontos eszköze az óvodás gyermekeknek, mivel nagy szerepe van a mozgás, egyensúlyérzék fejlesztésében és a szem-kéz koordináció kialakításában.

A gyerekek is szívesen meséltek arról, hogy miket rajzoltak. Volt sok virág, kiscica, fa és ház, meg nagyon sok szivárvány. Reméljük, hogy gyermekkoruk is ilyen színes és vidám lesz, mint ezek a rajzok a magyarkanizsai városháza előtti szürke betonon.

