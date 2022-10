Erdélyi Gazdasági Fórum

2022. október 8. 14:26

A háború okozta válságra az összefogás, a kreativitás és a regionális építkezés jelenthet kiutat - hangoztatták szombaton Marosvásárhelyen az erdélyi magyar vállalkozók együttműködésének erősítését szolgáló, második alkalommal megrendezett Erdélyi Gazdasági Fórum megnyitójának szónokai.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese úgy értékelte: a "regionálisnak tűnő" orosz-ukrán háború alapjaiban rengette meg Európa gazdaságát, ebben a helyzetben pedig az állami intézményeknek be kell avatkozniuk a piaci folyamatokba polgáraik és a vállalkozások védelmében. Azt valószínűsítette, hogy a gazdaság egy esetleges tűzszünet esetén sem fog visszaállni a régi kerékvágásba, a globális láncok ugyanis szétbomlottak, így valószínű, hogy a gazdaság a következő években regionálisan fog újraépülni.



Egy válság mindig lehetőségeket is jelent azoknak, akik innovatívan, rugalmasan tudnak gondolkozni: ezeket a lehetőséget kell megkeresniük, ugyanakkor ezzel kapcsolatos tudásukat, tapasztalataikat meg is kell osztaniuk egymással a Kárpát-medencei magyar vállalkozóknak és politikusoknak - mutatott rá a bukaresti kormány miniszterelnök-helyettese.



Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár köszöntő beszédében felidézte: a február 24-én kirobbant háború és az erre adott európai válaszok akkor lehetetlenítették el Európa gazdasági fejlődését, amikor Magyarországon, Romániában és az egész régióban hihetetlenül magas szintre emelkedett a gazdasági fejlődés, gyors ütemben csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a bérek, és a közép-európai térség vált Európa fejlődésének motorjává.



Leszögezte: a válságra adott válasz nem lehet más, mint az összefogás megtartása, az "egymásba kapaszkodás".



A nemzetpolitikai államtitkár szerint a magyar nemzet egy gondoskodó közösséggé vált, és a gazdaságfejlesztést is a nemzetpolitika eszközévé tette, hozzájárulva szülőföld - a Kárpát-medence - megtartóvá tételéhez. Az államtitkárság 2016 óta rendszeresen megszervezi (többnyire Mezőkövesden) a Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók Találkozóját, immár regionális vállalkozói fórumokat is rendez, támogatja a szakképzést, sikeres mentorprogramokat indított - sorolta.



Potápi Árpád János rámutatott: a több milliárd forintos, vállalkozók tízezreit bevonó nagy gazdaságfejlesztési programokat a magyar kormány a Külgazdasági és Külügyminisztériumon keresztül valósította meg, de a nemzetpolitika számára legalább annyira fontos az is, hogy a támogatott vállalkozók kezét "utána se eressze el".



"Számunkra a legfontosabb, hogy közösségbe szervezzük őket, hálózatokat építsünk, ezeket a hálózatokat fűzzük össze az egyes régiókban, például Erdélyben, és utána ezeket a régiókat is tudjuk összekapcsolni" - mondta az államtitkár. Potápi Árpád János szerint az Erdélyi Gazdasági Fórum is a vállalkozói kapcsolati háló továbbépítését, a magyar nemzeti közösség megerősítését szolgálja.



A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az erdélyi gazdaságfejlesztési programot lebonyolító Pro Economica Alapítvánnyal közösen, a Design Terminal partnerségével szervezte meg a második szakmai találkozót az erdélyi magyar vállalkozók számára Marosvásárhelyen a történelmi belvárosban épült Studium HUB közösségi központ és inkubátorház konferenciaközpontjában.



MTI