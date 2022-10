Bakondi: a határhelyzet minden korábbihoz képest veszélyesebb

2022. október 8. 19:55

A határhelyzet minden korábbihoz képest bonyolultabb és veszélyesebb, a biztonság garantálása rendkívüli kormányzati és társadalmi erőfeszítést igényel - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombati műsorában.

Bakondi György erről annak kapcsán beszélt, hogy eddig a déli határon 200 ezer migránst tartóztattak fel és kétezer embercsempészt fogtak el a magyar hatóságok, az ukrajnai háború elől menekülve pedig mintegy egymillióan érkeztek Magyarországra.



A műsorban elhangzott: többezer migráns torlódott fel a déli határ szerb oldalán, van aki annyira türelmetlen, hogy akár ölni is képes lenne.



Bakondi György szavai szerint megalapozott volt a 2015 óta képviselt magyar álláspont, amely szerint az illegális migráció súlyos közbiztonsági és közegészségügyi fenyegetést jelent, valamint ellehetetleníti a szociális ellátórendszert. "Mindezt egy olyan időszaban, amikor egyébként is nehéz helyzet van Európa-szerte" - mondta az ukrajnai háborúra és az arra adott uniós szankciók okozta helyzetre utalva.



Ismertetése szerint a balkáni útvonal a legaktívabb, azon keresztül igyekeznek a legnagyobb számban átjutni migránsok Európába. Példaként említette, hogy Törökországban az illegális bevándorlók létre akartak hozni egy százezer főből álló csoportot, hogy minél könnyebben átjussanak a határokon. Ezt - folytatta - embercsempész csoportok akadályozták meg, mert "elvitte volna a hasznukat".



Felidézte azt is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, Karl Nehammer osztrák kancellár és Aleksandar Vucic szerb elnök migrációs kérdésekről folytatott megbeszélést hétfőn Budapesten.



Jelezte: bízik benne, hogy amennyiben sikerül elérni a védvonal délebbre tolását, a három ország közös erőfeszítéseket tenne a szerb - észak-macedón határon a határőrizet megszilárdítása érdekében.



Bakondi György további célként jelölte meg, hogy az illegális migránsokat vissza tudják juttatni a származási országukba.

Továbbá azt is, hogy az uniós határokon kívül kellene létrehozni azokat a "hotspotokat", ahol a migránsok beadhatják a menekültkérelmüket.



MTI