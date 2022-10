Magyar professzor két idei Nobel-díjas tudósról

2022. október 8. 21:18

A Lipcsében kutató svéd Svante Pääbo kapja az emberi evolúcióval és az ember őseivel kapcsolatos felfedezéseiért az idei orvosi-élettani Nobel-díjat – jelentette be a Nobel-díj Bizottság Stockholmban. Pääbo többek között kimutatta, hogyan befolyásolják a neandervölgyi gének az emberi egészséget a mai napig.



Hol vannak az ember gyökerei? Miben különbözik a Homo sapiens a többi korai embertől? Miért maradt életben? Ezek azok a kérdések, amelyek Svante Pääbo kutatásainak középpontjában állnak hosszú évek óta.



Az idén 67 éves kutatónak többek között sikerült szekvenálnia a neandervölgyiek genomját. Ennek során felfedezte, hogy ennek a kihalt emberi fajnak a nyomai az emberi genomban is megtalálhatók. A korai emberek génjei még ma is befolyásolják az emberi életet, például azt, hogy az immunrendszer hogyan reagál a fertőzésekre. Pääbo, aki a lipcsei Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézetben dolgozik, egy korábban ismeretlen emberi őst is felfedezett: a gyenyiszovai embert.

A paleogenetika úttörője

Munkája során a svéd genetikus egy teljesen új tudományágat hozott létre: a paleogenetikát, amelynek tárgya a fossziliákból és őskori leletekből származó genetikai minták elemzése. A kutató feltárta „a genetikai különbségeket“ a ma élő emberek és a kihalt ősök között, és „felfedezései megalapozták annak kutatását, hogy mi tesz minket, embereket olyan egyedivé“ – méltatta Pääbo eredményeit a Nobel-bizottság.

Kémiai Nobel-díjat kapott három molekuláris kutató

Az idei kémiai Nobel-díjat az amerikai Carolyn Bertozzi és Barry Sharpless, valamint a dán Morten Meldal kapja. A molekuláris kutatások terén elért eredményeikért kapnak kitüntetést - jelentette be ma Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A kutatók által kifejlesztett kattintáskémia "zseniális eszköz a molekulák építéséhez". Ez a második Nobel-díj Sharpless számára, aki 2001-ben kapta meg az elismerést.

Sharpless és Meldal lefektette a kémia e funkcionális formájának alapjait, amelyben a molekuláris építőelemek gyorsan és hatékonyan kapcsolódnak össze - olvasható a Svéd Királyi Tudományos Akadémia közleményében. Bertozzi pedig új dimenzióba emelte a kattintás kémiáját, és elkezdte azt élő szervezetekben alkalmazni.

A kattintáskémia a funkcionalizmus korszakába vezette a kémiát. Ez "a legnagyobb hasznot hozza az emberiség számára" - folytatta a közlemény.

A díj tízmillió svéd koronával (mintegy 920 000 euró) van dotálva. A díjat évente december 10-én, az alapító, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át.

Makovitzky József, a Heidelbergi és a Frankfurti Egyetem professor emeritusa, az MTA külső tagja





