Futball NB I: Jól játszó Debrecen kapott ki a Groupamában

2022. október 9. 20:21

A címvédő Ferencváros magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte a vendég Debrecent a labdarúgó OTP Bank Liga tizedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, és visszavette a vezetést a tabellán.

Az FTC a bajnokságban ötödik hazai fellépését követően is megőrizte hibátlan mérlegét, míg a DVSC ötödik idegenbeli találkozója után is nyeretlen, egy döntetlenjét a negyedik vereség követte.

NB I, 10. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 2-0 (1-0)

---------------------------------------

Groupama Aréna, 10 857 néző, v.: Berke

gólszerzők: Vécsei (11.), Zachariassen (56.)

sárga lap: S. Mmaee (42.), Esiti (51.), Knoester (84.), illetve Deslandes (4.), Varga J. (52.), Dzsudzsák (73.)



Ferencváros:

------------

Dibusz - Botka, S. Mmaee, Knoester, Civic (Pászka, 88.) - Esiti (Besic, 56.), Vécsei (Mercier, 88.) - A. Traore (Marquinhos, 82.), Zachariassen, Gojak (Sigér, 82.) - R. Mmaee



Debrecen:

---------

Gróf - Bévárdi (Kusnyír, 62.), Lagator, Deslandes (Dos Santos, 7.), Ferenczi - Varga J. (Major, 78.) - Szécsi, Dzsudzsák, Baráth P., Bódi (Kiziridisz, 62.) - Do. Babunszki (Sós, 78.)



A jó iramú, szórakoztató első félidőben a vendégek mozgékony középpályájukra alapozva bátor, nyílt játékot vállaltak fel, úgy a letámadásoknál mint a kontráknál. Amíg azonban a vendégek előtt nem adódott ziccer - kétszer szabálytalanság után azért a kapuba találtak -, addig a hazaiak Vécsei góljával a 11. percben előnyhöz jutottak, majd lehetőségeiket később már helyzetek is követték. A Ferencvárosban Civic vezérletével különösen a bal oldal volt aktív, míg elől Zachariassen és Ryan Mmaee tett hozzá a legtöbbet a játékhoz.



Az 56. percben megduplázta előnyét a házigazda: labdaszerzés után az első hazai próbálkozást még védte Gróf, az ismétléssel szemben már tehetetlen volt. A gólt Zachariassen szerezte. A kétgólos különbség után kicsit visszaesett az iram, a felek a mezőnyben küzdöttek. A Ferencváros a hajrához érve azonban ismét veszélyeztetett, Grófnak védeni valója is akadt. A DVSC nem zuhant össze, nem adta fel, de akcióit nem tudta befejezni, azokban a lefújásig nem volt gólveszély.



