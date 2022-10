Szószólók, jogászok, jogvédők tanácskoztak Topolyán

2022. október 9. 23:38

A nemzetek közötti viszonyok és a kisebbségek jogainak érvényesítése terén Szerbia sokat fejlődött, de van még tennivaló, hangzott el a Szerbiai Szószólók Egyesületének Topolyán megtartott egész napos szakmai tanácskozásán.

A nemzetek közötti viszonyok és a kisebbségi jogok előmozdításával megbízott tanácsok munkájának témaköréről tartottak konferenciát Topolyán. Miladin Nešić, Topolya község polgári jogvédője a szervezők nevében elmondta, fontos, hogy az önkormányzatokban jól működjenek az illetékes tanácsok. Azok munkáját törvény is szabályozza és akadnak tartalmak és feladatok, melyekkel ki lehet bővíteni a tevékenységüket. Vannak olyan önkormányzatok, ahol konkrét programokkal állnak elő, akár az önkormányzatok döntéshozatalában is aktív szerepet vállalnak. Fontosnak tartja, hogy a tanácsok ne csak akkor legyenek aktívak, ha valamilyen incidens történik, hanem aktív szerepet vállaljanak az ilyen incidensek megelőzésében, melyekre az utóbbi időben szerencsére kevés példa akad. A vajdasági és a szerbiai községek polgári jogvédői is meghívást kaptak a konferenciára, mely egy több éves projekt része valójában, melynek keretében együttműködnek az EBESZ szerbiai missziójával is, különféle projektek keretében.

Suzana Nešić Pataki, a topolyai önkormányzat egyik jogász-tisztségviselője és elmondta, hogy különféle, a fiatalok helyzetével foglalkozó projektek részese volt az elmúlt években és a konferencián az ezzel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg egy előadás keretében.

Jelen volt dr. Zoran Pavlović tartományi ombudsman, aki szerint adott a jogi háttér és a jövőben sokkal hangsúlyosabb szerepet kellene kapnia a megelőzésnek a különféle intézmények működésében, hogy társadalmunk már eleve elkerülje a jogszegések lehetőségét. Felhívta a polgárok figyelmét arra, hogy például a küszöbön álló nemzeti tanácsi választások alkalmával is élhetnek állampolgári jogaikkal és arra kért mindenkit, hogy ne zárkózzon el azok gyakorlása elől.

A konferencia megrendezését a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság támogatta.

vajma.info