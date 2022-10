Migránsokat szállító buszok érkeztek New Yorkba – szükséghezet!

2022. október 9. 23:44

Újabb, illegális bevándorlókat szállító buszok érkeztek New York városába a hétvégén, Eric Adams polgármester szükséghelyzetet hirdetett, állítása szerint összesen már 17 ezren érkeztek a déli határszakaszról az északkeleti nagyvárosba részben Texas kormányzójának szervezésében.

New yorki migránskrízis – politico.com

A sajtóbeszámolók szerint szombat hajnalban 9 busz érkezett New York városának buszállomására és vasárnap reggel továbbiak futottak be, azt megelőzően pénteken is több busz érkezett.



Eric Adams polgármester pénteken migránsválságról beszélt, ami a nagyvárosnak 1 milliárd dollárjába kerül ebben az évben. A polgármester ezzel egy időben szükséghelyzetet hirdetett és szövetségi segélyt kért, valamint más államokhoz fordult segítségért. Sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a városban rendelkezésre álló 61 ezer hajláktalan-férőhely ötödét az illegális bevándorlók foglalják el.



Eric Adams állítása szerint már 17 ezer migránst utaztattak Texasból a városba. Greg Abbott texasi kormányzó hivatala viszont azt közölte, hogy ő szervezésükben 3100-an utaztak busszal New Yorkba, de többen is lesznek.



Texas és Arizona kormányzója, valamint a texasi El Paso polgármestere az elmúlt hetekben számos busz útját szervezte meg északi nagyvárosokba, Washingtonba, New Yorkba és Chicagóba. Florida kormányzója szeptember második felében repülővel küldött migránsokat az Atlanti-óceán partvidékén fekvő Martha's Vineyard üdülőszigetre, ahol a politikai és gazdasági elit számos tagjának, köztük Barack Obama korábbi elnöknek van ingatlana.

A republikánus politikusok a déli határon kialakult súlyos bevándorlási helyzetre akarják felhívni a figyelmet április óta az illegális bevándorlók utaztatásával. A határvédelmi hatóság (US Custom and Border Protection) adatai szerint a szeptember végén zárult 2022-es pénzügyi évben 2 millió 150 ezer 639 illegális határátlépést regisztráltak a tavalyi 1 millió 734 ezer 686 után. 2019-ben még csak 977 ezer 509 volt ez az adat.

MTI