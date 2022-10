Csapást mértek az energetikai infrastruktúrára Dnyipropetrovszk megyében

2022. október 12. 16:33

Az orosz erők szerdán csapást mértek energetikai létesítményekre az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megye kamjanszkei járásában, a támadás következtében nagy kiterjedésű tűz ütött ki - közölte Valentin Reznyicsenko, a régió kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A tisztségviselő szavai szerint a tűzoltók most is oltják a tüzet. Ezután az energetikai mérnökök megpróbálják helyreállítani a sérült berendezéseket.



Az orosz erők egész éjjel lőtték Grad rakéta-sorozatvetőkkel és más nehézfegyverekkel a régióban lévő Nyikopol várost és környékét - írta az Ukrajinszka Pravda hírportál a megyei kormányzói hivatal korábbi közlése alapján. Nyikopolban hárman sérültek meg, köztük egy 6 éves kislány, valamennyien kórházban vannak, az állapotuk súlyos.

A városban több mint harminc lakóház, köztük többszintesek rongálódtak meg, károk keletkeztek két óvoda, egy iskola, két vállalkozás épületében és egy üzlethelyiségben. Az ágyúzás több gázvezetéket és elektromos vezetéket rongált meg.



Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencei Luhanszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy az ukrán erők folytatják a régió településeinek felszabadítását. "Az ukrán fegyveres erők kismértékű előrehaladást értek el a régióban. Az orosz megszálló csapatok rohamosan próbálnak többszintű védelmi vonalat kiépíteni maguknak, aláaknázzák a front első szakaszát a teljes vonalon, és ez nemcsak a hidakat és az utakat, hanem adminisztratív épületeket is érint" - írta közleményében. Hajdaj emlékeztetett arra, hogy mostanáig hét település szabadult fel az orosz megszállás alól, az ukrán fegyveres erők azóta is haladtak előre, de részleteket még nem hozhatnak nyilvánosságra.



Az ukrán légierő sajtószolgálata arról számolt be, hogy Ukrajna déli részén a légvédelmi rakétaegységek reggel mindössze 18 perc alatt legalább négy orosz harci helikoptert - feltehetően Ka-52-eseket - semmisítettek meg.



MTI