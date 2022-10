Morawiecki: folytatódik a visegrádi együttműködés

2022. október 12. 21:07

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: A visegrádi csoport (V4) országainak együttműködése eddig sikeres volt, ezért folytatódni fog. Az ukrajnai háború kapcsán eltér a lengyel és a magyar álláspont, de a két ország érdekei közösek - jelentette ki Mateusz Morawiecki szerda este a lengyel közszolgálati rádióban.

Morawiecki mintegy félórás interjút adott a lengyel rádió harmadik csatornájának. A beszélgetés során az ukrajnai háborút illető lengyel és magyar álláspontról, valamint a regionális együttműködésről is kérdezték.



Közép-Európa "közös otthonunk, közösek az érdekeink, és amíg együtt harcoltunk a migráció ügyében vagy sok uniós irányelv ügyében, sikeresek voltunk" - válaszolt Morawiecki. Hozzátette: ezért az együttműködés a visegrádi csoportban folytatódni fog.



A legközelebbi V4-csúcstalálkozó időpontját tudakoló kérdésre Morawiecki elmondta: kedden Pozsonyban már találkoztak a visegrádi elnökök, és valószínűleg heteken belül sor kerül a miniszterelnöki találkozóra is.



Az ukrajnai háború megítélése kapcsán Morawiecki utalt arra, hogy a magyar álláspont más, mint a lengyel. "Nem az a szerepem, hogy ezt történelmi szempontból vagy a mai idők törvényszerűségei szerint magyarázzam, ez a magyarok dolga, illetve azoké, akik Magyarországgal összefüggő ügyekkel akarnak foglalkozni" - jelentette ki.



"Fontos aláhúzni, hogy közösek az érdekeink" - tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy Magyarország eddig nem vétózta meg az Oroszországgal szembeni uniós szankciócsomagok egyikét sem.

MTI