Kolozsvári tenisztorna - Bondár Anna negyeddöntős

2022. október 12. 22:35

Bondár Anna bejutott a negyeddöntőbe a 250 ezer dollár (105 millió forint) összdíjazású kolozsvári keménypályás női tenisztornán.

A magyar teniszcsillag – MTI

A WTA-rangsorban 62. Bondár - aki a hétfői nyitókörben az orosz Jelina Avaneszjant (129.) győzte le - a brit Harriet Darttal (90.) csapott össze a 16 között. A mérkőzés első játszmájában a magyar játékos azonnal elveszítette adogatójátékát, de az utolsó lehetőségnél, riválisa 5:4-es vezetésénél ő is brékelni tudott. A rövidítésben aztán Bondár előbb 4-0-ra elhúzott, majd 4-3 után sorozatban újabb három ponttal előnybe került.



A második szettben a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos 2:1-nél már brékelőnyben volt, amit az utolsó adogatójátékáig magabiztosan őrzött. Abban Dart négy bréklabdát is kiharcolt, Bondár azonban mindet hárította, majd első lehetőségével lezárta az 1 óra 54 perces összecsapást.



"Dart kezdte jobban a mérkőzést, de tudtam, hogyha végig ottmaradok a nyakán, akkor meglesz a sansz visszazárkózni és szerencsére sikerült is. Fontos volt, hogy a tiebréket meg tudtam nyerni, majd a második szett elején brékelni tudtam, ami kitartott a meccs végéig. Örülök a mai győzelemnek, várom a folytatást" - nyilatkozta sikere után a magyar játékos.



Bondár a negyeddöntőben a svájci Viktorija Golubic (81.) és a negyedik helyen kiemelt orosz Anasztaszja Potapova (48.) találkozó továbbjutójával csap össze.



A kolozsvári torna egyéni küzdelmeinek másik magyarja, Gálfi Dalma (89.) az olasz Lucia Bronzetti legyőzésével biztosította helyét a nyolcaddöntőben, ahol azzal a spanyol Nuria Parrizas-Diazzal (75.) találkozik majd, akit a US Openen az első fordulóban felülmúlt.

Eredmény:

nyolcaddöntő:

Bondár Anna (8.)-Harriet Dart (brit) 7:6 (7-3), 6:4

korábban, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Gálfi Dalma-Lucia Bronzetti (olasz, 9.) 4:6, 6:2, 6:4



MTI