Putyin Szurovikintől várja a fordulatot a háborúban

2022. október 12. 23:00

Ruszlan Pukov, a moszkvai Center for Analysis of Strategies and Technologies elemzője szerint Szurovikin olyan, mint a II. világháborúban Zsukov marsall volt.

Putyin új főparancsnokot bízott meg az Ukrajnában harcoló orosz hadtest irányításával. Az „aleppói hóhér”-nak is nevezett Szergej Szurovikin a múltban az orosz légierő parancsnoka volt, az ukrajnai háborúban pedig a nyár eleje óta a déli hadseregcsoportot irányította.

Szergej Szurovikin kinevezése sokak szerint még véresebbé teheti az Ukrajnában dúló háborút. A Financial Times által megkérdezett Ruszlan Pukov, a moszkvai Center for Analysis of Strategies and Technologies elemzője szerint Szurovikin olyan, mint a II. világháborúban Zsukov marshall volt.

„Egy igazi szörnyeteg – nem csak egy buta vodkaivó fickó vagy egy álértelmiségi. Egy igazi harcos, aki attól sem fél, hogy a feletteseinek megmondja az igazat.”

