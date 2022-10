Szilágyi Áron az élsportolókért, megalakult a MEEF

2022. október 13. 09:37

Néhány napra Londonból Budapestre érkezett Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok kardvívó, hogy népszerűsítse a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fóruma (MEEF) elnevezésű, újonnan alakult független szervezetet.

"Pályafutásuk befejezése után nehéz az élsportolók helyzete. Bár vannak pozitív példák is, számos negatív eset tanúsítja, hogy nem könnyű beilleszkedni a civil társadalomba. Menedzseremmel, Kőrösparti Gáborral még a koronavírus-járvány kitörése előtt gondolkodtunk azon, hogy létre kellene hozni egy fórumot, amely minden területen ellátja az élsportolók képviseletét. Igaz, hogy az egyesületektől a szövetségeken át a MOB-ig és az államtitkárságig sok szervezet foglalkozik a sportolókkal és tesz sokat értük, de csak egy bizonyos ideig, amíg versenyeznek. Mi szeretnénk lenni azok, akik segítenek felkészülni a civil életre, és akikhez hosszú távon ügyes-bajos gondjaikkal fordulhatnak a sportolók, legyen szó jogi és pénzügyi tanácsadásról, vagy szerződéses konfliktusok megoldásáról" - nyilatkozott az MTI-nek Szilágyi Áron.

Hozzátette, mivel azt vallja, hogy mindent a profikra kell bízni, a MEEF-ben is neves sportjogászok, közgazdászok, pénzügyi és pszichológus szakemberek állnak majd a versenyzők rendelkezésére. A működés első időszaka a tagtoborzásé, amelyben a világ jelenlegi legjobb kardvívója társadalmi elnökként a népszerűsítést végzi, emellett tárgyal a leendő partnerekkel.



"A honlapunk már működik, azon bárki regisztrálhatja magát, és ezzel taggá válik. Az élsportoló fogalmát tágan értelmezzük, várjuk az olimpiai és világbajnokokat, de egy kis vidéki klub versenyzőit is. Szeretném, ha minél többen csatlakoznának hozzánk, és elfogadnák a felkínált segítséget" - hangsúlyozta Szilágyi Áron, aki továbbra is sportolóként tervezi a jövőjét.



Júliusi világbajnoki győzelme után sokat utazott és pihent, de szeptember elején már elkezdte a mozgást. "Főként erőnléti edzéseket végeztem, de vívtam is, hogy a jövő héten ne a nulláról kezdjem a felkészülést. Az első versenyem decemberben az orleáns-i Grand Prix-viadal lesz, és természetesen indulok az országos bajnokságon is.

Egyelőre elsősorban Londonban élek, de áprilisban kezdődik az olimpiai kvalifikáció, amikor már a csapat mellett lesz a helyem" - mondta az olimpiai bronzérmes kardválogatott vezére.



MTI