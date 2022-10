Menesztette a brit kormányfő a pénzügyminisztert

2022. október 14. 18:52

Felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng eddigi pénzügyminisztert pénteken Liz Truss brit miniszterelnök. A kormányfő egyben visszavonta a Kwarteng által alig néhány hete bejelentett, hatalmas piaci felfordulást okozó adócsökkentési program legnagyobb értékű elemét is.

A menesztéséről szóló, a brit médiatársaságokhoz nem sokkal korábban kiszivárgott hírt Kwarteng személyesen erősítette meg péntek délután a Twitteren. A volt pénzügyminiszter felfedte, hogy Truss kérte a távozásra, és ő a kérést elfogadta.



Kwarteng menesztésének közvetlen előzményeként a volt pénzügyminiszter nemrégiben hatalmas, 45 milliárd font értékű adócsökkentési programot terjesztett elő, és ezt évtizedek óta példátlan piaci felfordulás követte, mivel a piaci szereplők nem látják biztosítottnak a program finanszírozási hátterét.



A miniköltségvetésként emlegetett program szeptember végi bejelentése után mélységi rekordokra - egyes időszakokban az árfolyamparitás közelébe - zuhant a font árfolyama a dollárral szemben, az irányadó brit állampapírok hozama a 2008-as globális pénzügyi válság óta először 4 százalék fölé emelkedett, és meghaladta a görög államadósság finanszírozási költségét, két globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings és a Fitch Ratings pedig egyaránt leminősítés lehetőségére utaló negatívra rontotta a korábbi stabilról a brit államadós-osztályzatok kilátását.



A Bank of England a piaci felfordulás csitítása végett rendkívüli államkötvény-vásárlási intervenciót jelentett be, azzal az indokkal, hogy a piacok "rendellenes működésének" folytatódása érdemi kockázatot jelentene Nagy-Britannia pénzügyi stabilitására.



Kwasi Kwarteng alig 38 napot töltött a pénzügyminiszteri székben. Ennél rövidebb ideig csak Edward Heath miniszterelnök első pénzügyminisztere, Ian Macleod szolgált ugyanezen a poszton: ő 1970-ben, kinevezése után 30 nappal szívinfarktusban elhunyt.



Kwarteng utódjaként Jeremy Hunt volt külügyminisztert nevezte ki pénzügyminiszterré a brit miniszterelnök.



Hunt a kettővel ezelőtti, Theresa May vezette konzervatív párti brit kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, May elődje, David Cameron kormányában pedig az egészségügyi, majd a kulturális tárca élén állt.



Hunt az előző kormányfő, Boris Johnson távozása utáni vezetőválasztási versengésben Liz Truss első számú riválisa, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter egyik legfőbb támogatója volt.



A Downing Streeten tartott péntek délutáni sajtótájékoztatóján Truss úgy fogalmazott, hogy a Kwarteng által szeptember végén ismertetett adócsökkentési tervcsomag egyes részletei "messzebb mentek és gyorsabbak voltak", mint ahogy azt a piaci szereplők várták, ezért módosítani kell a kormányzati célkitűzések megvalósításának módját.



A brit kormányfő közölte: mindezek alapján úgy döntött, hogy a korábbi terveknek megfelelően mégis felemelik jövőre a társasági adót.



Liz Truss kijelentette: ebből várhatóan évi 18 milliárd font (9 ezer milliárd forint) pótlólagos bevétele lesz a brit költségvetésnek.



A Kwarteng által szeptember végén ismertetett eredeti programban még az szerepelt, hogy a kormány a korábbi tervvel ellentétben nem emeli 25 százalékra a jelenlegi 19 százalékról a társasági adót.



Az eredeti adócsökkentési program tartalmazta a legmagasabb személyi jövedelmek 45 százalékos adókulcsának eltörlését is, de a súlyos piaci reakciók nyomán ezt Kwarteng már a múlt hét elején visszavonta.



Liz Truss a szokatlanul rövid péntek délutáni sajtótájékoztatón - amelyen az újságírók csak négy kérdést tehettek fel - egyértelmű utalásokat tett arra, hogy nem kíván lemondani.

bbc



Egybehangzó brit médiaértesülések szerint azonban a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciója már aktívan foglalkozik a vezetőváltás gondolatával.



A The Times című konzervatív napilap pénteki kiadásának beszámolója szerint a tory frakció vezető tisztviselői már tárgyalnak arról, hogy Liz Truss helyébe egy "konszenzusos jelöltet" állítsanak a párt - és ezzel automatikusan a kormány - élére. E jelölt a lapnak nyilatkozó források szerint lehetne Penny Mordaunt egykori védelmi miniszter - a brit védelmi tárca első női vezetője -, vagy Rishi Sunak volt pénzügyminiszter.



A The Times forrásai szerint az új kormány kettejük megállapodása alapján jöhetne létre - például Mordaunt miniszterelnöksége esetén Sunak lenne a pénzügyminiszter -, és egy ilyen egyezség esetén a két politikus mögött a konzervatív frakció "elsöprő többsége" felsorakozna.



A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov a The Times számára készített, pénteken ismertetett felmérésében kimutatta, hogy a választók 50 százaléka szeretné Liz Truss menesztését, és mindössze 9 százalék tartja őt megfelelőnek a kormányfői tisztségre.

MTI