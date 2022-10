Bekéretik az izraeli nagykövetet a lengyel külügyminisztériumba

2022. október 14. 19:42

Lucie Szymanowska, az MTI tudósítója jelenti: Bekéretik Izrael varsói nagykövetét a lengyel külügyminisztériumba azon kijelentése miatt, amelyben a lengyel tárcát hibáztatta azért, mert jelenleg szünetelnek az izraeli fiatalok hagyományos lengyelországi útjai, amelyek a holokauszt történetének megismerését segítik - jelentette be pénteken Pawel Jablonski lengyel külügyminiszter-helyettes.

Jákov Livne nagykövetet hétfőn kéretik be - közölte Jablonski.



Livne csütörtökön a Sobibór náci német haláltáborban történt fogolylázadás 79. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen felidézte: az emlékhely az előző években felkeresendő célpont volt a Lengyelországba látogató izraeli fiatalok csoportjai számára. "Ma ez, sajnos, lehetetlen a lengyel külügyminisztériumban hozott döntések miatt" - tette hozzá a nagykövet, és szorgalmazta a probléma megoldását.



Jablonski pénteki Twitter-bejegyzésében sajnálatát fejezte ki, hogy Livne "úgy döntött: a média és nyilvános fellépések útján akar kommunikálni a lengyel külüggyel".

Szerinte az izraeli diplomata félrevezeti a közvéleményt azon okokat illetően, amelyek miatt a szóban forgó utazások szünetelnek.



A miniszterhelyettes megerősítette a tárca álláspontját, miszerint Lengyelország kész fogadni az izraeli fiatalokat "a hozzá hasonló helyzetű országokban érvényes biztonsági szabályok szerint", vagyis fegyveres kíséret nélkül.



Az izraeli oktatásügyi tárca júniusban függesztette fel a középiskolai diákok lengyelországi utazásait - amelyek során a fiatalok a volt náci német lágereket tekintik meg -, azzal az indoklással, hogy lehetetlenné vált a diákok "helyes és biztonságos tájékoztatása" az utazások során.



Lukasz Jasina varsói külügyi szóvivő akkor azt közölte: a lengyel fél már nem tartja lehetségesnek az utazások szervezését az érvényes szabályok szerint, mert azok magukban foglalják az izraeli fegyveres biztonsági erők jelenlétét is.



A lengyel és az izraeli külügyi tárca azóta egyeztetéseket folytat a probléma megoldása érdekében. Augusztusban a lengyel külügy azt közölte, hogy Varsó szeretne megfelelő biztonsági szabályok mellett továbbra is lehetőséget biztosítani arra, hogy a fiatalok megismerjék a holokauszt történetét, valamint "a náci Németország és a Szovjetunió által a második világháború során elkövetett más bűntetteket". Lehetőséget teremtene továbbá Lengyelország "gazdag történetének és jelenének, ezen belül a lengyel-zsidó kapcsolatoknak" a megismerésére, valamint az izraeli és a lengyel fiatalok találkozóira.



Livne február végén foglalta el a varsói nagyköveti posztot, azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, és az izraeli állampolgárok kimenekítését is koordinálta Ukrajnából. Előtte, 2021 közepétől a két ország kölcsönösen szüneteltette a nagyköveti állomáshelyek betöltését, mert vitát okozott köztük az a lengyel törvény, amely a második világháború alatt más kézbe került ingatlanok visszaszolgáltatásával kapcsolatos, gyakori lengyelországi visszaélések kiküszöbölését célozta.



A koronavírus-járvány kitörése előtt évente mintegy 40 ezer diák izraeli diák vett részt a lengyelországi utazásokon.



MTI