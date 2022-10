Génkalitka – a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé

2022. október 15. 18:16

Borsódy Eszter iparművész és Nemes Zsuzsa festőművész vehették át a XI. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé díjait szombaton Kecskeméten.

Az elismeréseket, amelyeket a Kulturális és Innovációs Minisztérium ajánlott fel, Pataki András művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes államtitkár adta át a Cifrapalotában tartott tárlatzáró eseményen.



A biennálé idén márciusban közzétett felhívására 178 művész 177 alkotást, illetve sorozatot adott be, amelyek közül a zsűri 128 alkotó 127 művét javasolta kiállítani és a katalógusban megjelentetni. A biennálé idei témái az állatok és a növények voltak.



"A kétévente változó tematikus felhívásunk nyomán ezúttal állatokkal és növényekkel kapcsolatos ábrázolásokat tártunk a nagyközönség elé. Csak a Bibliában 121 állatfajról és 80 - míg mások szerint megközelítőleg kétszázféle - növényről olvashatunk, s nem csupán a teremtésükről, vagy éppen a megmentésükről az özönvíz története kapcsán, hanem gyakran szerepelnek hasonlatokban, példabeszédekben is. A növények és az állatok a Szentírástól, illetve az apokrif irodalomtól függetlenül is a keresztény művészet kihagyhatatlan részeivé váltak" - fogalmazott a kiállítás kapcsán ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, a biennálé kurátora.



A Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője hozzátette: "a keresztény ikonográfiában különösen fontosak együtt és külön is a szimbolikus megjelenítéseik, a szentek legendáihoz kapcsolódva, akár attribútumként is, továbbá a fantázialények, vagy éppen az állatövi jegyek ábrázolásai."



Borsódy Eszter keramikus, iparművész a Reménység, avagy Noé génkalitkája című mintázott samott, vegyes mázas alkotásával érdemelte ki az elismerést. Nemes Zsuzsa festőművész a Méhlegelő körbezárt kertben című festményével nyerte el a minisztérium díját.



A finisszázs rendhagyó tárlatvezetéssel zárult, a műsorban közreműködött a kecskeméti Scherzo Vegyeskar Závori Eria vezényletével.



MTI