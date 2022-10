Honismeret játékosan: Ipics-apacs, Csíkszereda!

2022. október 16. 11:07

Tizenkettedik alkalommal hirdette meg az Ipics-apacs, Csíkszereda! elnevezésű honismereti vetélkedőt a Kerekcsere Egyesület. A játékba bekapcsolódók ezúttal a 20. századi eleji Csíkszeredát ismerhetik meg, és igazi kincsek is előkerülhetnek a kutakodás során.

A Petőfi utcáról készült felvételt Iacob Tibor és Erős Alpár gyűjtötték. Gál Bence gyűjteményéből származik

1972 előtt készülhetett, mert még nincs ott a Femina üzlet a sarkon • Fotó: Forrás: Ipics-apacs, Csíkszereda 2011-ben indította útjára a Kerekcsere Egyesület azt a honismereti játékot, amelynek célja, hogy a diákok figyelme ráirányuljon a város történetére. A vetélkedőre a 2–8. osztályos diákok jelentkezését várják.

„Ezúttal egy időutazásra hívunk benneteket a 110-120 évvel ezelőtti Csíkszeredába. Városunk ekkor még a Magyar Királyság része. Kevesen, mintegy 3700-an lakják. A város arculata szinte napról napra változik: a düledező kis faházak helyét emeletes tégla- és kőházak, palotaszerű középületek veszik át. Újabb utcák jelennek meg. Burkolják az úttesteket, járdákat készítenek. A petróleumlámpákat az utcákon és a házakban is villanyvilágítás váltja fel. A sürgönyöket és telefon-beszélgetéseket villanypóznákon és háztetőkön kifeszített huzalok továbbítják. Két autó van összesen a városban...” – ezekkel a gondolatokkal indítják a szervezők a játékot: a feladatlapon található kihívások teljesítésével a játékban résztvevők jobban megismerhetik a város múltját. A játékosokat pedig arra biztatják, hogy a megadott fényképeken felbukkanó helyszíneket, épületeket keressék fel és vegyék tüzetesen szemügyre.

A gyárban készült felvételt Vezsenyi Zselyke gyűjtötte 2020-ban. Ezt írta mellé: „Anyai nagyapám az IPICCF egyik műhelyében munka közben. A kép az 1970-es évek végén készült. ” • Forrás: Ipics-apacs, Csíkszereda

„Már a kezdetekkor az volt a szándék, hogy a tanuló ifjúság figyelmét ráirányítsuk a város történetére. A játékok során visszatérő feladat, hogy próbáljanak olyan történeteket gyűjteni, amelyek érdemesek a feljegyzésre és még nem voltak feljegyezve, vagy olyan fotókat kutassanak fel Szeredáról, vagy csíkszeredai jeles személyről, amely nem szerepel a forgalomban. Tehát egyfajta értékmentést is próbálunk ezáltal véghezvinni. Ez egy kalandos játék, terepmunka is szükségeltetik, hiszen arra ösztönözzük a gyerekeket, hogy ne egy íróasztal mellett oldják meg a feladatokat, hanem menjenek ki, nézzék meg az adott épületet és csodálkozzanak rá” – magyarázta Kerekes Szilárd, a játék egyik kezdeményezője.

András Réka és Hajdó Lara gyűjtése, 2020. A felvétel 1983-ban készült az 1. sz. Általános Iskolában (a mai Petőfi Sándor ÁItalános Iskola), elsősökről. A családi albumban találtak rá • Forrás: Ipics-apacs, Csíkszereda

Mint mondta, volt olyan év, amikor mintegy kétszáz diák is bekapcsolódott a játékba, az utóbbi két évben viszont rendkívül megcsappant a jelentkezők száma, közel harmincan jelentkeztek csupán. „Amióta beütöttek ezek a zűrzavaros idők, de valószínű, hogy egyéb folyamatok is közrejátszottak, nincs annyi érdeklődő, mint korábban. A gyerekeknek meglehetősen zsúfolt a délutáni programjuk, de az is fontos lenne, hogy megismerjék a városuk történetét” – véli Kerekes Szilárd, aki tavaly decemberben hozta létre az Ipics-apacs, Csíkszereda! Facebook-csoportot, hogy az ott közzétett fotók nyomán még több információt cseréljenek, történeteket meséljenek a csoporttagok.

Motorkerékpár-verseny 1967-ben. Szilveszter Ágnes és Hațegan Dávid gyűjtése, 2020. A felvétel Nagy Gyöngyvér gyűjteményéből származik • Forrás: Ipics-apacs, Csíkszereda

„Nagyon sok fotó fel-feltűnik a világhálón Csíkszeredával kapcsolatban, de legtöbbször csak a kép van, esetleg egy évszám, és elgondoltam, hogy jó volna ezeket a fotókat gyűjteni, rendszerezni. Érdekes bejegyzések is születnek, amikor megjelenik egy-egy kép. Ebben a csoportban igyekszem összeszedettebb formában és némi információval együtt feltenni a képeket. A hozzászólók pedig hasznos információkkal, emlékekkel egészítik mindezt ki. Ezek mozaikdarabkák a város történetéből, és ezekből akár feladványt is tudunk megfogalmazni a honismereti játékban. Az az egyik célunk, hogy a gyerekek csodálkozzanak rá arra, ami létezik, ugyanakkor, hogy a város azon jeles személyiségeire, akik méltatlanul feledésbe merültek, felhívjuk a figyelmet” – emelte ki Kerekes Szilárd.

A helytörténeti vetélkedő Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala támogatásával valósul meg, a játékkal kapcsolatos részletes tájékoztató és a feladatlap a https://www.ipics-apacs-csikszereda.ro/ oldalon található. Beküldési határidő 2022. november 4., 15 óra. A megoldásokat a Nagy Imre Általános Iskola titkárságára, Kerekes Szilárd részére lehet leadni, vagy e-mailen a szkerekes@ipics-apacs-csikszereda.ro címre elküldeni.

Péter Beáta

