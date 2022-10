Hollik reménye: kényszerítő erejű lehet a magyarok véleménye

2022. október 16. 13:15

A kormányoldal azt várja a nemzeti konzultációtól, hogy több millió magyar ember véleménye kikényszerítse az Oroszországgal szembeni uniós szankciós politika megváltoztatását - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Hollik István kiemelte: a kormánypártok kötelezettségnek tartják a nemzeti konzultációt, hiszen kormányzásuk elején megígérték, hogy a Magyarország jövőjét hosszú távon érintő ügyekben ki fogják kérni az emberek véleményét. Ez így volt a Covid kezelése és a migráció ügyében is, most pedig "itt van ez a szankciós rendszer", amely egyértelműen tönkreteszi az európai gazdaságot - mondta.



Közölte: a nemzeti konzultációtól azt várják, hogy "több millió magyar ember véleménye kikényszerítheti a szankciós politika megváltoztatását".



"Egyben biztos vagyok, hogy ha több millió magyar ember kifejti a véleményét a szankciókkal kapcsolatban - pontosan ugyanúgy, ahogy a kötelező kvótával kapcsolatban is láthattuk -, azt nem tudja figyelmen kívül hagyni Brüsszel" - fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.



Szerinte a brüsszeli elit "egy buborékban ül", nem veszi észre vagy nem akarja tudomásul venni, hogy az Oroszországgal szembeni szankciók "fordítva sültek el", nem hajlandó tudomásul venni, hogy az energiaárak az egekben vannak, és hogy az emberek az utcán tüntetnek a kifizethetetlen rezsiárak miatt.



Ha több millió ember egyértelműen kifejezi a véleményét, az hatásos lehet - vélekedett, hozzátéve, hogy egy demokráciában az emberek véleményét nem lehet figyelmen kívül hagyni. Reményét fejezte ki, hogy ezt a demokratikus alapszabályt "még nem felejtették el Brüsszelben sem".



A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a konzultációban a legfontosabbak az energiaszankciókra vonatkozó kérdések. Felidézte: bár korábban az állam- és kormányfők megállapodtak abban, hogy az energia területére a szankciókat nem fogják kiterjeszteni, a nyáron az európai vezetők döntő többsége megváltoztatta ezt a véleményét.

"Ez a bajunk forrása" - fűzte hozzá. Szerinte ezek az intézkedések nemcsak "nekünk fájnak, ez mindenkinek fáj".



Arra hívta fel a figyelmet: a gázársapka javaslatának pusztán csak a napirendre vétele a gáz tőzsdei árának azonnali, 10 százalékos emelkedését hozta magával.



Hollik István hangsúlyozta: a magyar embereket védi a rezsicsökkentés, de ennek 1500 milliárd forintos többletköltségét a magyar költségvetésnek kell viselnie. Azért kell megszüntetni a szankciókat - folytatta -, hogy az energia ára visszamenjen egy olyan tartományba, amely nem veszélyezteti az európai gazdaságot és annak versenyképességét.



Arra is kitért: mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a Paks 2 fel tudjon épülni, mert ha Magyarország függetleníteni tudja magát a nemzetközi energiaellátástól, legalább a villamos áram tekintetében, az hihetetlen nagy versenyelőnyt jelent a magyar gazdaság és nagy biztonságot a magyar emberek számára.



Elképesztő felelőtlenségnek nevezte, hogy a magyar baloldal egyrészt támogatja a szankciókat, ugyanakkor követeli a Paks 2 beruházás felfüggesztését.



A turizmussal kapcsolatban felvetette: az orosz állampolgárok Európába utazásának tiltása egyedül az európai turisztikai szektornak okoz kárt, és ez is jól mutatja, hogy miért rossz a szankciós rendszer.



Hollik István úgy vélte: ha a lehető leghamarabb elkezdődnének a béketárgyalások, az az egész világnak megkönnyebbülés lenne, hiszen nem vesztené életét több ember, az energiaárak azonnal visszazuhannának, és ez radikálisan csökkentené az inflációt is, amitől egész Európa szenved.



Pénteken megkezdődött az új nemzeti konzultációs kérdőívek postázása. A "brüsszeli szankciókról" szóló konzultáció ívén hét kérdés szerepel az Oroszországgal szemben már bevezetett, illetve tervezett szankciós lépésekről, illetve azok következményeiről.



A kormány a lakosság véleményét várja az olajszankciókról, a gázszállításokra, a nyersanyagokra, a nukleáris fűtőelemekre vonatkozó intézkedésekről, a paksi atomerőmű bővítésével és a turizmussal kapcsolatos szankciókról, illetve a szankciók élelmiszerárakra és migrációra gyakorolt hatásáról.

MTI