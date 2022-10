Tovább őrzik a cseh-szlovák határt

2022. október 16. 20:04

A cseh kormány várhatóan további egy hónappal meghosszabbítja a szlovák határ őrzését - jelentette be Vít Rakusan cseh belügyminiszter a közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában.

Prága a cseh-szlovák határ ellenőrzését szeptember 29-én ideiglenesen tíz napra vezette be. Az ellenőrzéseket a 17 közúti, hét vasúti, valamint három folyami átkelőn azzal a céllal újították fel, hogy korlátozzák az illegális migránsok beáramlását az országba. Később az ellenőrzéseket a csehek 20 nappal, október 29-ig meghosszabbították. Időközben Ausztria is ellenőrizni kezdte a szlovák határt.



"Valószínűsíthető, hogy a határ ellenőrzését még egy hónappal, tehát november 28-ig meghosszabítja a kormány" - mondta Rakusan a cseh televízióban. Szerinte nem zárható ki az sem, hogy az ellenőrzések november 28. után is folytatódnak, amihez azonban a cseheknek már az Európai Unió jóváhagyására lenne szükségük.



"Az Európai Bizottsággal való tárgyaláshoz szükséges háttéranyagon már dolgozunk" - jegyezte meg a belügyminiszter.



Vít Rakusan szerint a cseh-szlovák határ ellenőrzésének már megvannak az eredményei, de az illegális migráció nagyarányú csökkenése "csoda lenne". A Szlovákiából Csehországba érkező illegális bevándorlók többsége szíriai állampogár, aki Nyugat-Európába szeretne eljutni. A miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint a németek a cseh határ ellenőrzését tervezik.



A miniszter megerősítette, hogy Prága és Pozsony tárgyalásokat kezdett a visszaküldési szerződés felújításáról. Rakusan megismételte korábbi kijelentését is, miszerint az illegális migránsok számára Csehország nem célország, ők Nyugat-Európába szeretnének eljutni.



MTI