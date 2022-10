Labdarúgó NB I - Mezőkövesdi bravúr az FTC ellen

2022. október 16. 20:10

A játéknap előtt sereghajtó Mezőkövesd hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a címvédő és éllovas Ferencvárost a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A hazaiak másodszor nyertek, a vendégek másodszor kaptak ki a mostani szezonban.



NB I 11. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencváros 2-1 (1-1)

---------------------------------------

Mezőkövesd, 4250 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Karnyicki (28.), Drazic (83., 11-esből), illetve Marquinhos (2.)

sárga lap: Lukic (38.), Karnyicki (52.), Besirovic (89.), illetve Sigér (11.), Marquinhos (45+1.), Pászka (53.), R. Mmaee (81.)

Mezőkövesd:

----------

Piscitelli - Kállai K., (Vadnai, 70.) Lukic, Pillár, Vajda - Cseri (Brtan, 77.), Karnyicki, Da. Babunszki, Besirovic - Molnár G. (Madarász, 88.), Drazic

Ferencváros:

------------

Dibusz - Thelander, Sigér, Knoester, Pászka - Esiti (Vécsei, 67.), Gojak (Traoré, 67.) - Auzqui (Botka, 60.), Mercier (Zachariassen, 60.), Marquinhos - Boli (R. Mmaee, 67.)

A gyors ferencvárosi találat után is a vendégek birtokolták többet a labdát, s bár sokáig nem tudtak újabb helyzetet kidolgozni, a félidő derekán csak Piscitelli bravúros védése mentette meg a Mezőkövesdet az újabb góltól. A hazaiak veszélyes kontrákat vezettek, s a játékrész közepén alaposan tesztelték a Ferencváros alkalmi védelmét, amely nem vizsgázott túl jól. Dibusz több alkalommal is bravúrral védett, egy szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt

A kiegyenlített első félidőt követően többet birtokolta a labdát a hazai csapat, nem engedte kibontakozni ellenfelét. A játékrész közepén a győzelem megszerzésének reményében cserékkel frissítette csapatát Sztanyiszlav Csercseszov, az FTC vezetőedzője, s innentől kezdve már inkább a fővárosiak irányítottak. Ennek ellenére a hajrában a kontrázó Kövesd jutott büntetőhöz - Botka buktatta Besirovicot a 16-oson belül -, amelyet Drazic értékesített úgy, hogy Dibusz a kapufára tolta a labdát, de az a hátáról a hálóba pattant. Az utolsó percekben beszorította riválisát a csütörtökön még Európa-liga-meccset játszó bajnokcsapat, de csak lesgólig jutott, egyenlítenie nem sikerült.

MTI