Ukrajnai háború - Kormányzó: heves harcok dúlnak Herszon megyében

2022. október 16. 21:44

Folytatódnak a heves harcok az orosz erők és az ellentámadásba lendült ukrán csapatok között a déli Herszon megyében, az elmúlt nap alatt kilenc csapást mértek az oroszok a régióban - közölte Jaroszlav Janusevics, a megye kormányzója az Ukrajinszka Pravda hírportál vasárnapi beszámolója szerint.

Az orosz erők repülőgépekkel, rakéta-sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és más tüzérségi fegyverekkel mértek csapásokat az ukrán csapatokra a déli frontvonal mentén.

Repülőgépekkel hat támadást hajtottak végre a nemrég orosz megszállás alól felszabadított Davigyiv Brid irányában. Az ukrán fegyveres erők eközben megsemmisítettek egy orosz helikoptert, amely légicsapásokat próbált mérni a herszoni régióban lévő ukrán állásokra.



A kormányzó tájékoztatása szerint Beriszlav térségét is heves tűz alá vették az orosz erők, tömegesen lőtték a frontvonal menti falvakat Grad sorozatvetőkkel és más nehéztüzérségi fegyverekkel. Komoly károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, civil áldozatai is vannak a támadásoknak, de a kormányzó számokat nem hozott nyilvánosságra. Hozzátette, hogy folytatódik a megye orosz megszállás alóli felszabadítása.



Natalija Humenyuk, a dél-ukrajnai műveleti parancsnokság sajtóközpontjának vezetője egy tévéműsorban elmondta, hogy déli irányban az oroszok csapatösszevonást próbálnak végrehajtani, de szavai szerint óriási gondjaik vannak a fegyver- és felszerelés-utánpótlással. "Maga a frontvonal helyzete meglehetősen feszült, mivel az ellenség minden rendelkezésre álló erőt egyfajta ökölbe igyekszik összeszedni, hogy vereséget mérjen" az ukránokra - fogalmazott a szóvivő. Rámutatott arra, hogy az orosz erők eddig az utánpótlás mintegy 75 százalékát a krími hídon keresztül kapták, ráadásul a szeles idő miatt a kompok sem tudnak közlekedni a Kercsi-szorosban.



Olekszandr Szatruh Zaporizzsja megyei kormányzó arról adott hírt, hogy az orosz erők a polohi járásban lévő két faluban egy óra leforgása alatt két iskolát döntöttek romba. Sztaruh szavai szerint sérültjei nincsenek a támadásoknak.



Az Ukrajinszka Pravda közlése szerint vasárnap délelőtt Ukrajna egész területén - kivéve az Oroszország által 2014-ben önkényesen elcsatolt Krímet - több mint egy órán át légi riadó volt.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyilvánosságra hozott egy lehallgatott telefonbeszélgetést, amelyen állítólag egy frissen mozgósított orosz katona arról beszél a feleségének, hogy lehetetlen megszökni, mert aki menekülni próbál, azt a "sajátjai" lelövik. Azt is mondta, hogy a papírjai szerint neki még kiképzésen kellene lennie.



Közben az Ukrajinszka Pravda orosz híradásokra hivatkozva arról számolt be, hogy robbanás történt Donyeckben, az oroszokkal együttműködő városi adminisztráció épületében. Az oroszok állítása szerint az ukrán erők egy HIMARS típusú rakétája csapódott az épületbe, amelyben komoly károk keletkeztek.

MTI