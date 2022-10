Hárommillió dolláros drogfogás az Egyesült Államok déli határán

2022. október 17. 06:38

Az amerikai határvédelem mintegy hárommillió dollár (1,3 milliárd forint) értékű kábítószert foglalt le több intézkedés során az ország déli, Mexikóval szomszédos határszakaszán - számoltak be a hatóságok a hétvégén.

Az Egyesült Államok Vám és Határvédelmi ügynöksége (US Customs and Border Protection) közölte: Texasban Pharr város határátkelőjénél egy kamion utánfutójában találtak elrejtve 19 csomag, több mint 1 millió dollár értékű fentanilt.



Szintén hétvégén jelentették be, hogy Eagle Pass határállomáson óvszerbe töltött folyékony metamfetamint foglaltak le több mint 400 ezer dollár értékben. A 136 darab óvszert négy darab tökbe rejtették, amelyet a közelgő Halloween ünnepre szánt dekorációnak álcáztak a csempészek.



A szintén Mexikóval szomszédos Arizona államban a hatóságok egy autó ellenőrzésekor találtak mintegy 1,4 millió dollár értékű fentanil-tablettát. A jármű sofőrje megpróbált elmenekülni a rendőrök elől, ezután vették őrizetbe, és találták meg a kábítószert.



New York város rendőrsége pénteken közölte, hogy a hét elején 9 millió dollár értékben találtak egy lakásban színes cukorkának álcázott fentanil tablettát, és por formájú kábítószert.



Kalifornia hatóságai pénteken hoztak nyilvánosságra egy friss jelentést, ami alapján az elmúlt másfél évben, 2021 áprilisa óta, 4 millió darab fentanil tablettát, és mintegy 450 kilogramm fentanil-port foglaltak le.



A héten az északkeleti Pennsylvania állam rendőrsége tette közzé friss jelentését, ami szerint az elmúlt három hónapban - júliusban, augusztusban, szeptemberben - több fentanilt foglaltak le, mint a 2020-as év egészében. Összesen 1,3 millió dollár értékben találtak a rendkívül veszélyes kábítószerből különböző intézkedések során.



MTI