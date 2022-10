A Sberbank betétesei megkapják követeléseik teljes összegét

2022. október 17. 11:48

A pórul jártak kártalanítása a jövő héten indul. Ezt Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank(MNB) alelnöke jelentette be. Az érintetteknek nincs tennivalójuk, a végelszámoló egyénileg keresi fel a károsultakat. Nagyjából 2500 ügyfélnek volt 100 ezer euró feletti betétje a banknál, ők kapják most meg a pénzüket. Az MNB március 2-án közölte: miután az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál, a jegybank is visszavonta a Sberbank Magyarország Zrt. engedélyét, és elrendelte a végelszámolását.

MTI