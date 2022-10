Távozik a MOL Fehérvár teljes szakmai vezetősége

2022. október 17. 14:22

A MOL Fehérvár újabb bajnoki kudarcába, a mérkőzés előtt az OTP Bank Ligában még nyeretlen Vasas elleni vereségbe belebukott a teljes szakmai stáb. „A Vasas FC elleni szombati vereséget követően távozik a MOL Fehérvár FC kispadjáról Michael Boris. A német szakember február 16-a óta 32 tétmérkőzésen irányította a Vidit, ezeken 13-szor nyert a csapat. Michael Boris mellett távozik a szakmai stábból Preisinger Sándor is. Mindkettőjüknek köszönjük a klubért végzett munkáját, további pályafutásukhoz sok sikert kívánunk. Az új vezetőedző személyét hivatalos kommunikációs felületeinken jelentjük be először, addig is, szurkolóink és a sajtó türelmét kérjük” – írta a klub honlapja.

Nem sokkal később azt is közölte a molfehervarfc.hu, hogy Sallói István sportigazgató is felajánlotta lemondását, amelyet a klub vezetősége elfogadott.

„A Vasas FC elleni szombati vereséget követően felajánlotta lemondását Sallói István, amelyet klubunk vezetése elfogadott. Az 56 esztendős sportvezető tavaly júliusban tért vissza Sóstóra, ahol játékosként korábban szép sikereket ért el, sportigazgatóként pedig irányítása mellett az Európa Konferencia Liga Play-off köréig jutott a csapat idén nyáron. Sallói István mellett távozik vezető-játékosmegfigyelőnk, Zoran Kuntics és a Vidi II vezetődzője, Györök Tamás is” – olvasható.

A MOL Fehérvár legközelebb szerdán, október 19-én, este nyolc órakor játszik tétmérkőzést, mégpedig a megyei rivális Puskás Akadémia ellen, a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában.

