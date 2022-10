Nyugdíjasok Szociális Fóruma: Megtartotta a kormány az ígéretét, van nyugdíjprémium

2022. október 17. 15:50

Nyugdíj-kiegészítést és nyugdíjprémiumot is kapnak az idősek novemberben. A januári 5 százalékos emelés óta a kormány már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést, mintegy két és fél millió érintettnek. Ezúttal 4,5 százalékos visszamenőleges emelés lesz, amely a 13. havi juttatásra is érvényes. A magyar gazdaság a brüsszeli szankciók okozta válság ellenére is úgy teljesít, hogy a nyugdíjasoknak, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek a kormány idén is fizet prémiumot – számoltak be róla az M1 Ma reggel című műsorában.

Ha a nyugdíjasok háztartási helyzetét megvizsgáljuk, és a körülöttünk lévő világ eseményivel egybevetjük, akkor világos, hogy a 13. havi nyugdíj visszaépítése egy olyan helyzet rendezését eredményezte, amelyik a nyugdíjasokat lehetetlen helyzetbe hozta akkor, amikor megszüntették – mondta Semmelweis Ferenc, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke.

Majd hozzátette: a Medgyessy-kormány időszakában egy olyan mértékű infláció terhelte az egész országot – energia, közmű, élelmiszer –, hogy az akkori nyugdíjrendszer szabályai nem tették lehetővé, hogy kövessék az infláció mértéket. Kitalálták a 13. havi nyugdíjat, amelyet négy év időtartam után teljes mértékben összeállítottak. Amikor meg elvették, a nyugdíjakból hiányzott az óriási áremelkedés követése és kompenzálása, és ezért kerültek a nyugdíjas háztartások nehéz helyzetbe – magyarázta Semmelweis Ferenc. Tehát a 13. havi nyugdíj a bevezetésekor mentőövnek számított, amikor pedig elvették, akkor nagyon is hiányzott a háztartásokból – tette hozzá.

Amikor a 13. havi nyugdíjat az Orbán-kormány visszaadta, akkor ezt a sebet gyógyította be. Ez a seb pedig, ha gyógyulóban van, akkor a nyugdíjasok közérzetét javítja – hangsúlyozta a Nyugdíjasok Szociális Fórumának elnöke. A nyugdíjprémiumról Semmelweis Ferenc elmondta, hogy az érdekképviseletek része, a fórum pedig mindig is azt szorgalmazta, hogy a gazdasági eredményekből részesülnie kell a nyugdíjas, idős korosztálynak is. Amikor ennek beértek a finanszírozhatósági feltételei, akkor jött létre ez a bizonyos prémium, amelyik tulajdonképpen a tavalyi évben egy csúcsajándék volt a nyugdíjasok számára, mert olyan nagymértékű volt a GDP-növekedés, ami lehetővé tette, hogy a kormány ilyen gesztust gyakoroljon – tette hozzá.

„Az idei évben megtartotta a kormány az ígéretét, tehát van nyugdíjprémium” – emelte ki. A napokban utalta a Magyra Államkincstár az októberi nyugdíjakat, de novemberben a 4,5 százalékos nyugdíjemelést is kézhez kapják majd az érintettek, amely januártól visszamenőlegesen jár. Emellett novemberben jön majd a nyugdíjprémium is.

MTI