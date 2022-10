Labdarúgó NBI - Huszti a Fehérvár új edzője, Juhász a sportigazgató

2022. október 17. 18:37

Huszti Szabolcsot nevezte ki vezetőedzőnek a MOL Fehérvár FC labdarúgóklub, a sportigazgatói posztot Juhász Roland veszi át.

A székesfehérvári klub hétfőn délelőtt - a Vasastól elszenvedett szombati vereséget követően - jelentette be: távozik Michael Boris vezetőedző. A német szakember február 16. óta 32 tétmérkőzésen irányította a székesfehérvári együttest, amely ezeken 13-szor nyert.



Boris mellett távozott a szakmai stábból Preisinger Sándor asszisztensedző is, míg Sallói István sportigazgató felajánlotta lemondását, ezt a klub vezetése elfogadta.



Boris helyét - amint a klub honlapja hétfő délután bejelentette - a 39 esztendős Huszti Szabolcs veszi át, aki 2018 januárjától pályafutása 2020-as befejezéséig volt a Fehérvár játékosa, majd sporttanácsadóként dolgozott a klubnál. Tavaly február és október között a DVSC-t irányította az NB II-ben, majd a feljutás után az élvonalban is. Segítője Toldi Gábor lesz.



Sallói pozícióját pedig Juhász Roland veszi át, aki 2013-tól 2020-as visszavonulásáig futballozott az együttesben, majd sporttanácsadóként, az NB III-as csapat szakmai stábjának tagjaként, 2021 áprilisa és 2022 februárja között pedig az élvonalbeli gárda másodedzőjeként dolgozott a klubnál.



A MOL Fehérvár FC az OTP Bank Liga kilencedik helyén áll 11 mérkőzésen gyűjtött 11 ponttal.



MTI