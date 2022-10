Miért hallgat az Európai Unió a munkácsi Turul szobor ledöntéséről?

2022. október 17. 19:11

Az Európai Unió állítólag alapértékének tekinti az őshonos nemzetiségek és a nemzeti szimbólumok védelmét is – írja közleményében a MI Hazánk.

A kárpátaljai Munkácson, amely több mint egy évezreden át a magyar állam integráns része volt, az ott élő őshonos magyar nemzetiség jelképének, a vár mellett álló Turul szobornak elbontásáról döntött az ukrán többségű képviselő-testület. Annak ellenére hoztak határozatot és döntötték le pár napon belül a szobrot, hogy Magyarország a háború kirobbanásának kezdetétől fogva segíti a menekülő ukrán állampolgárokat. Menekültek tízezreit fogadtuk be, munkát, fedelet biztosítva számukra, folyamatosan segítve a nem magyar anyanyelvűeket is. Emellett sok tonnányi segélyszállítmányt vittünk Ukrajnába. Pontosan látszik az is, hogy elhibázott volt a Fidesz-kormány döntése, amely támogatta Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását.

A Mi Hazánk Mozgalom elvárja az Európai Uniótól, hogy nyilatkozzon az ügyben, határolódjanak el az ukránok jogtiprásától, és gyakoroljon nyomást az ukrán államra annak érdekében, hogy tartsák tiszteletben a kárpátaljai magyar kisebbség jogait – zárul a Mi Hazánk közleménye, melyet Pakusza Zoltán alelnök jegyzett.

gondola