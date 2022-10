Az amerikaiak 70 százaléka szerint rossz irányba halad az országuk

2022. október 17. 23:55

Az amerikaiak 70 százaléka elégedetlen azzal, ahogy az országukban mennek a dolgok, a demokraták 55, a republikánusok 85 százaléka fogalmazott meg negatív véleményt az Egyesült Államokban zajló folyamatokról - derült ki az AP hírügynökség és a NORC közvéleménykutató hétfőn nyilvánosságra hozott reprezentatív országos felméréséből.

A közvélemény-kutatás szerint az egyéni szabadságjogok helyzetét tekintve az amerikaiak 58 százalék borúlátó. A demokrata választók 49, a republikánusok 67 százaléka lát aggodalomra okot adó jelenségeket a szabadságjogokkal kapcsolatban.



A felmérésből kiderült, hogy az amerikaiak 71 százaléka az országa szempontjából meghatározónak tartja a novemberi törvényhozási választásokat.



A választók közel kétharmada szerint a gazdaság szempontjából meghatározó lesz, miként alakul a félidős választások eredménye novemberben. A republikánus választók 67 százaléka, míg a demokrata szavazók 60 százaléka tartja döntőnek a gazdaság számára, hogy ki irányítja majd a kongresszus két házát a jövőben.



A közvélemény-kutatásban azt a kérdést is feltették, hogy melyik párt képes jobban kezelni az ország előtt álló feladatokat. Az egészségügyet, terhesség-megszakítást tekintve a túlnyomó többség a demokraták politikáját tartja jobbnak, míg gazdaságpolitikában és a bűnözés elleni fellépésben a republikánusokat tartja jobbnak a túlnyomó többség.



A fegyvertartást, bevándorlást és külpolitikát illetően egy csekélyebb többség a republikánusok programját tartja meggyőzőbbnek.



A megkérdezettek többségének kedvezőtlen véleménye van mindkét nagy pártról, a demokratákról 51, a republikánusokról 62 százalék nyilatkozott kritikusan, míg a két párt meghatározó politikusa, Joe Biden jelenlegi és Donald Trump előző elnök is negatív megítélést kapott a felmérésben részt vevőktől.



Egy másik, szintén hétfőn nyilvánosságra hozott országos kutatás is rákérdezett Joe Biden és Donald Trump megítélésére.



A New York Times és a Siena College közös felmérése szerint a jelenlegi elnök 58 százalékos elutasítottsága meghaladja a Donald Trumpot negatívan megítélők 52 százalékos arányát.



Az október 9. és 12. között végzett közvélemény-kutatás szerint egy hónappal a választások előtt a szavazók 49 százaléka tervezi, hogy republikánus jelöltre voksol november 8-án, míg 45 százalék demokrata jelöltre. A többség számára a gazdaság a legfontosabb téma, 44 százalék aggódik a gazdasági helyzet miatt.



MTI