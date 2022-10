Fucsovics Márton szakított edzőivel

2022. október 19. 21:14

Szakított edzőivel Fucsovics Márton, a férfi teniszezők világranglistáján a legmagasabban jegyzett magyar játékos.

A Magyar Tenisz Szövetség szerda este arról számolt be, hogy Nagy Zoltán és Jancsó Miklós három év után fejezte be a közös munkát a rangsorban jelenleg 91. teniszezővel, akit már el sem kísértek a héten Nápolyban zajló viadalra.



A szakemberek a lehetséges okokról egyelőre nem beszéltek, mint fogalmaztak, egy-két hét múlva vár rájuk egy tisztázó beszélgetés.



Nagy Zoltán, a Davis-kupa válogatott szövetségi kapitánya - aki 2023 decemberéig tölti be ezt a posztot - hozzátette, reméli, Fucsovics nemzeti csapatban való szereplését nem befolyásolja a döntés.



MTI