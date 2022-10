Lemondott a brit belügyminiszter

2022. október 19. 21:18

Lemondott szerdán Suella Braverman brit belügyminiszter.

Braverman a lemondását bejelentő, Liz Truss miniszterelnöknek küldött levelében azzal indokolta a lépést, hogy személyes email-szerveréről küldött át egy hivatalos dokumentumot az egyik alsóházi képviselőnek, és ezzel megsértette az eljárási szabályokat.



A volt belügyminiszter ugyanakkor erőteljes bírálatokat is megfogalmazott Liz Truss kormányának politikájával szemben.



Suella Braverman lemondásával néhány napon belül a brit kormány belső kabinetjének második magas beosztású tagja távozik: pénteken Liz Truss felmentette tisztségéből Kwasi Kwarteng addigi pénzügyminisztert, miután a Kwarteng által néhány hete bejelentett átfogó adócsökkentési program hatalmas piaci felfordulást okozott.



Kwarteng utódja, Jeremy Hunt a héten az adóprogram szinte összes sarkalatos elemét visszavonta.



Suella Braverman a kormányfőnek küldött levelében azt írta: a saját emailjéről elküldött dokumentum a kormány migrációs politikájáról szóló miniszteri nyilatkozat tervezete volt.



A volt belügyminiszter hangsúlyozta: amint észlelte hibáját, azonnal bejelentette hivatalos csatornákon a történteket, de mivel belügyminiszterként a lehetséges legmagasabb szintű normákhoz kívánta tartani magát, a lemondást tartotta a megfelelő lépésnek.



Braverman úgy fogalmaz: a kormány működésének alapja az, hogy vállalják a felelősséget mindazok, akik hibát követnek el.



"Az nem komoly politizálás, ha úgy teszünk, mintha nem követtünk volna el hibákat, ha úgy folytatjuk (munkánkat), mintha senki nem is vette volna észre, hogy elkövettük ezeket a hibákat, és ha abban bízunk, hogy a dolgok valami csoda folytán majd rendeződnek" - áll a volt belügyminiszter levelében.



"Én hibáztam, vállalom ezért a felelőssége és lemondok" - írta a miniszterelnökhöz intézett levelében Braverman.



E szavak rendkívüli jelentőségét az adja, hogy a jórészt fedezetlen adócsökkentési program által kavart - a font rekordmértékű árfolyamzuhanását okozó, soron kívüli jegybanki intervenciót is igénylő - hatalmas piaci zűrzavar után Liz Truss többször is kijelentette, hogy hibázott, és ezért elnézést is kért, azt azonban határozottan kizárta, hogy a történtek miatt távozzon a kormányzó Konzervatív Párt éléről és a miniszterelnöki tisztségből.



Egybehangzó brit médiaértesülések szerint azonban az alsóházi konzervatív frakció vezetősége már aktívan foglalkozik a vezetőváltás gondolatával.



A legnagyobb brit közvéleménykutató cég, a YouGov legfrissebb felmérésében kimutatta, hogy a választók alig 10 százaléka elégedett Liz Truss miniszterelnöki tevékenységével.



Suella Braverman a lemondását indokló levélben hangsúlyozza, hogy aggódva figyeli Liz Truss kormányának irányvonalát. Közölte: különösen súlyos aggályai vannak azzal kapcsolatban, hogy a kormány mennyire tekinthető még elkötelezettnek a választási programban megfogalmazott kötelezettségvállalások - például a bevándorlók számának csökkentése vagy az illegális migráció megállítása - mellett.



Barverman a levélben - részletezés nélkül - azt is felrója, hogy a kormány megszegte a választóknak tett kulcsfontosságú ígéreteit.



Suella Bravermant Grant Shapps volt közlekedési miniszter váltja a belügyminiszteri tisztségben.



MTI