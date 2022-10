Ázsiai-amerikai híresség arcképe amerikai pénzen

2022. október 20. 10:12

Anna May Wong, a hollywoodi némafilmek egyik sztárjának arcképével először kerül ázsiai-amerikai híresség az amerikai negyeddollárosra - jelentette csütörtökön a Deadline című amerikai filmes portál.

finace.yahoo.com

Idén ő az ötödik nő, akinek portréja az American Women Quarters (amerikai nők a negyeddollároson) című, úttörő jelentőségű nőkről megemlékező program keretében negyeddollárosokra kerül. Ezt megelőzően Maya Angelou költő, aktivista, Sally Ride, az első amerikai női asztronauta, Wilma Mankiller, a cseroki indiánok első női törzsfőnöke és Nina Otero-Warren nőjogi aktivista arcképe is felkerült a pénzérmékre.

usmint.gov



Otero-Warren és Wong arcképe mellett a nyilvánosság bevonásával döntöttek.



Négy évtizeden át tartó karrierje során Wong a televízió mellett színházban és rádióban is szerepelt, s olyan hírességekkel játszott együtt, mint Marlene Dietrich, Joan Crawford és Laurence Olivier.



Első főszerepét 1922-ben, 17 évesen kapta a The Toll of the Sea című filmben.

A tenger vámja – imdb.com



Egy évvel a halála előtt, 1960-ban csillagot kapott a Hollywood egyik nevezetességének számító hírességek sétányán (Walk of Fame).

MTI