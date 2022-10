Migránsok – Szlovákia 40 rendőrt küld a magyar-szerb határra

2022. október 20. 12:46

Szlovákia 40 rendőrrel segíti Magyarországot az illegális migrációval sújtott magyar-szerb határ védelmében - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség csütörtökön Roman Mikulec belügyminiszter közlésére hivatkozva.

A szlovák belügyminiszter a rendőrök vezénylésével kapcsolatban hangsúlyozta: az illegális migrációra a külső schengeni határok védelme a megoldás, nem pedig a belső határok ellenőrzése.



Elmondta: a szlovák rendőrök magyar kollégáikkal vegyes csoportokban teljesítenek majd szolgálatot, missziójuk egyelőre két hónapos időszakra szól. Szolgálatuk időtartamát a két hónap letelte után az aktuális helyzet függvényében felülvizsgálják. Hozzátette: a jövő ad majd választ arra, hogy a külső határok védelmének megerősítéséhez más országok is csatlakoznak-e, hogy annak "legyen értelme."



A szlovák belügyminiszter közlése szerint Pozsony 20-30 rendőrt készül küldeni az EU Határ- és Partvédelmi Ügynökségének megerősítésére is, mert "a Frontexet segíteni kell a külső határok védelmében".



Stefan Hamran szlovák országos rendőrfőkapitány a magyarországi misszióról azt mondta, hogy az leginkább "jelképes erkölcsi támogatás".



"Hosszú évekig egyedül voltak. Örülök, hogy végre az európai politikai elit is egyetért abban - amit mi is hosszú ideje állítunk -, hogy a megoldás nem a belső határok ellenőrzése, hanem a külsők megerősítése és a partnereink megsegítése" - mondta. Hangsúlyozta: a külső schengeni határok védelme nem egy állam, hanem minden érintett feladata. Rámutatott: amíg például a szlovák-cseh határon a rendőrség naponta néhány száz illegális migránst fog el, addig a magyar-szerb határon ez a szám ezrekre rúg.



MTI