Rasszista botrány

2022. október 20. 14:05

Rasszista botrány miatt távozott a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpia szervezőbizottságából Ron Herrera.

Az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames internetes oldal jelezte, hogy az ügy egy évvel korábbra nyúlik vissza. Egy nemrégiben nyilvánosságra hozott felvételen Herrera - még a városi tanács tagjaként - részese volt egy olyan négyfős beszélgetésnek, melynek során a Los Angeles-i városi tanács azóta távozott elnöke, Nury Martinez, valamint Kevin de León és Gil Cedillo tanácstagok becsmérlő szavakat használtak. Martinez például spanyol nyelven tett rasszista, sértő megjegyzéseket Mike Bonin tanácstag feketebőrű fiára, és de León is hasonlóan nyilvánult meg.



A fokozódó nyomás miatt Herrera a múlt kedden lemondott a városi tanács munkaügyi testületében betöltött elnöki posztjáról, és most az ötkarikás szervezőbizottságból is távozott. Bocsánatot kért szerepéért, ahogy fogalmazott: abban a pillanatban nem tudott szembeszállni a rasszista és feketeellenes megjegyzésekkel, és mélyen sajnálja a történteket. Hozzátette: a teremben elhangzott aljas megjegyzésekre nincs mentség.



Herrera soha nem nyilatkozott közvetlenül senkiről, és a felvételek alapján többször próbálta a többieket is visszaterelni az ügymenetre. A bűne az volt, hogy nem emelt szót a sértő megjegyzésekkel szemben, nem határolódott el a többiektől, nem figyelmeztette őket, ezért úgy tűnt, hogy egyetért velük.



Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke a múlt héten szintén megszólalt az ügyben és lemondásra szólította fel az érintetteket.

MTI