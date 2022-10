A gyilkosok megerőszakolták az idős asszonyt: vasrúddal verték agyon

2022. október 20. 15:46

Jogerősen fegyházbüntetésre ítélte a Debreceni Ítélőtábla azt a négy férfit, akik 2019 novemberében megerőszakoltak és megöltek egy 85 éves asszonyt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szalonnán - tájékoztatta a táblabíróság szóvivője az MTI-t csütörtökön.

Fórizs Ildikó közleménye szerint két elkövetőnek - az első és harmadrendű vádlottnak - 18-18 év fegyházbüntetését 15-15 évre enyhítette, mert ők "bűnsegédként vettek részt a cselekményben, támogatóként hatva a másik két vádlottra".



Az ítélőtábla a másik két vádlott esetében helyben hagyta az első fokon eljáró Miskolci Törvényszék ítéletét: a negyedrendű vádlottat társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt 20 év fegyházbüntetésre ítélte. A törvényszék másodrendű vádlottat ezek mellett szexuális erőszak bűntettében is bűnösnek találta, ezért őt 19 év fegyházbüntetésre ítélte. A négy elkövető leghamarabb a büntetés kétharmadának a letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra.



A tényállás szerint a négy férfi elhatározta, hogy pénzt szereznek a településen élő egyik idős asszonytól. 2019 novemberében egyik este az ingatlant hátulról, a szántóföld felől megközelítve jutottak be az udvarra, majd a lakóházba, ahol a sértett nőt otthon találták és bántalmazni kezdték.



Az asszony fejére egy vasrúddal több ütést mértek és a tettlegességgel akkor sem hagytak fel, amikor a sértett már a földön feküdt. A vádlottak egyike az eszméletlen asszonyt szexuálisan is bántalmazta. A sértett a helyszínen életét vesztette, halálát a fejére mért ütések következtében elszenvedett súlyos koponyasérülések okozták. A négy férfi a házban talált, az eljárás során meg nem állapítható összegű készpénzzel távozott.



Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást helyesbítette azzal: nem lehetett megállapítani, hogy mind a négy vádlott egyszerre, egy eszközzel, egy időben bántalmazta volna a sértettet, csak annyit, hogy két elkövető bántalmazta az idős asszonyt. A vádlottak cselekménye a sértett életének kioltására irányult, brutális, gátlástalan módon követték el azt - ismertette Fórizs Ildikó.



MTI