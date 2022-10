Szent László-patak – vizet ad a földműveléshez

2022. október 20. 17:27

A Szent László-patak rehabilitációja című terv befejezését követően folytatódik a vízfolyás rendezése a Szent László-patak fenntartható vízgazdálkodása címmel, utóbbira 1,4 milliárd forint uniós és hazai forrást használnak fel - tájékoztatta a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság csütörtökön az MTI-t.

Közleményük szerint Környezeti és energiahatékonysági operatív programban (Kehop) elnyert támogatással a mezőgazdasági vízszolgáltatás biztonságának növelése érdekében olyan beruházások valósulnak meg, melyek javítják a jelenlegi és az újabb vízigények kielégítésének műszaki feltételeit.



Emlékeztettek arra, hogy a Szent László-patak teljes körű fejlesztése utoljára 1985-1988 között valósult meg, ezúttal az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciumi együttműködésében végzik el a munkálatokat.



A terv során megvalósul a mederben lévő, rossz állapotú műtárgyak (duzzasztók, zsilipek) felújítása és a műtárgyak üzemrendjének felülvizsgálata is, ezáltal javulnak a vízkészlet-szabályozás feltételei. A mederrendezést követően a medret kísérő növényzetet telepítenek, amellyel csökkenthető a mezőgazdaságból származó erózió, a tápanyag és növényvédő szer bemosódás, továbbá a víztér árnyékolásával elősegíti a párolgás csökkentését is.



A mederrendezési és műtárgy rekonstrukciós munkák mellett vízkormányzó műtárgyak és vízhiánymonitoring-állomás létesül a vízgyűjtő területen.



A kivitelezési munkák jelenleg több helyszínen, párhuzamosan zajlanak, a munka várhatóan március végén fejeződik be.



MTI