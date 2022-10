Petőfi költészetét viszik közelebb a nagyközönséghez

2022. október 20. 22:29

A marosvásárhelyi Spektrum Színház is csatlakozik a magyar kormány által meghirdetett Petőfi-emlékévhez, és pénteken bemutatja a Bolond Istók című előadást. Jövő héten a diák- és egyetemista csoportok kérésére előre leegyeztetett időpontban is játsszák az előadást.

A magyar Országgyűlés kihirdette a Petőfi-emlékévet a költő 200. születési évfordulója tiszteletére. A 2022. szeptember 1. és 2023 augusztus 31. közötti időszakban

Erdélyben is számos eseményt szerveznek az emlékév jegyében: többek között középiskolásoknak hirdetnek pályázatot versek megzenésítésére, kirándulásokat szerveznek, illetve a No Sugar zenekar is kiadta új dalát. A marosvásárhelyi Spektrum Színház a Török Viola által rendezett Bolond Istók című előadással csatlakozik az emlékévhez. Az előadás premierje pénteken este 7 órától lesz, majd szombaton ismét este 7 órától megismétlik.

A Spektrum Színház ugyanakkor diákokhoz, egyetemistákhoz is elviszi az előadást október 24–30. között: lehetőség teremt arra, hogy 70–90 személyes csoportok előre leegyezett időpontban tekinthessék meg. „Előadásunk célja, hogy közelebb vigyük a nagyközönséghez Petőfi költészetét, gondolatait” – fogalmaz Török Viola rendező.

A színdarab négyszereplős lesz, Bolond Istók szerepében Pál Hunort láthatjuk, a Lány, Márton Emőke Katinka lesz, az Asszonyt Szász Anna fogja eljátszani, valamint az Öreget Kárp György alakítja.

Ők négyen egy történetet fognak előadni, amely Petőfi életét, kötődéseit és világnézetét mutatja be.

Demeter Dorottya

szekelyhon.ro