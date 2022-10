A Miskolci Nemzeti Színház fennmaradásért adományt gyűjtenek

2022. október 21. 13:06

Adománygyűjtésbe kezd a Miskolci Nemzeti Színház annak érdekében, hogy január elsejétől is nyitva maradhasson - hangzott el az intézmény rendkívüli sajtótájékoztatóján pénteken.

Béres Attila, a színház igazgatója elmondta, hogy november elsejétől a Kamara és a Játékszín zárva lesz az elszabaduló energiaárak miatt, minden előadást a Nagyszínházban és a Csarnokban tartanak meg. Hozzátette, a színházban jelenleg nincs fűtés és valószínűleg október végéig nem fognak távfűtést használni, novembertől pedig a kormány által előírt tizennyolc fokot fogják az intézményben tartani.



Decemberben két premierjük lesz, A miniszter félrelép és az Ének az esőben. A bérleteseket a változások nem érintik és a változtatások miatt biztosítottnak látják azt, hogy december 31-ig minden műsorra tűzött előadást meg tudnak tartani - tette hozzá az igazgató.



Január elsejétől a színház alapításának 200. évfordulóját ünneplik, emiatt nem szeretnék, hogy az intézmény bezárjon a jövő évben.



A Miskolci Nemzeti Színház a Miskolci Színházbarátok Egyesületével és a Hódolván Tháliának alapítvánnyal közösen arra kéri a város lakóit és minden színházat szerető embert: a kétszáz évvel ezelőtti összefogáshoz hasonlóan segítsenek, hogy továbbra is nyitva maradhasson az intézmény. A színház működését a Hódolván Tháliának alapítványon és a jougyekert.hu weboldalon keresztül lehet támogatni.



A színház igazgatója hozzátette, hogy folyamatosan tájékoztatni fogják az embereket, hogyan áll a gyűjtés, és ha elegendő összeg gyűlik össze januárra, akkor teljesen nyitva tart majd a színház. Hozzátette, semmiképpen sem szeretné, ha bezárna az intézmény, így ha kevesebb pénz gyűlik össze, akkor "őrlángon" működnek tovább.



Marien Orsolya, a Miskolci Színházbarátok Egyesületének elnöke úgy fogalmazott, "most nagyobb nézői szerepvállalásra van szükség, most nem elég a részvétel és a taps".

MTI