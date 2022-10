Emlékhelyet avatnak Wittner Máriának Szarvason

2022. október 21. 13:15

Emlékhelyet avatnak pénteken Wittner Mária közelmúltban elhunyt fideszes országgyűlési képviselő, '56-os szabadságharcos, halálraítélt emlékére Szarvason, a Kossuth téren - tájékoztatta Babák Mihály (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-t.

Elmondta: helyi civilek kezdeményezésére felújíttattak és bővíttettek egy meglévő köztéri, több mint 10 méter magas zászlórudat, amelyre új lyukas zászló kerül. Utcai bazaltkövekből stilizált barikádot építettek ki és egy emléktábla is kerül az emlékhelyre.



Babák Mihály jelezte, hogy korábban az Országgyűlésben együtt dolgozott Wittner Máriával, aki többször is járt Szarvason.



Úgy fogalmazott: "Ő volt '56 élő emlékezete, a halálraítélt forradalmár társaság ikonja, aki túlélte és elmondta a történteket."



Babák Mihály hozzátette, a szarvasi Kossuth téren két emlékmű áll, a most felújított zászlórúd a forradalom és szabadságharcnak, egy fáklya pedig az azt követő terror szarvasi áldozatainak állít emléket.



Wittner Mária szeptember 14-én hunyt el.



Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett, a rádió ostroma közben csatlakozott a harcoló felkelőkhöz, a Corvin közben segédkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatlakozva már a fegyveres összetűzésekben is részt vett. Az 1956-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, tizenhárom évnyi raboskodás után 1970-ben szabadult.



MTI