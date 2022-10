USA – állami jogi nyomás alá helyezték Donald Trumpot

2022. október 21. 20:42

Hivatalos, kötelező erejű idézést küldött Donald Trump korábbi amerikai elnöknek a 2021. január 6-i eseményeket vizsgáló képviselőházi különbizottság, hogy eskü alatt tett vallomást kérjen tőle - tudatta a testület pénteken.

A testület az idézésben előírta a volt elnöknek, hogy november 4-ig szolgáltasson be bizonyoson dokumentumokat, az egy, vagy több napig tartó tanúmeghallgatás pedig november 14. körül kezdődik.



Egyelőre nem világos, hogy Donald Trump eleget tesz-e a felszólításnak. Korábbi tanácsadóját, Steve Bannont pénteken egy washingtoni szövetségi bíróság 4 hónap börtönre és 6500 dollár pénzbüntetésre ítélte, mert nem tett eleget a vizsgálóbizottság hasonló idézésének.



A testület múlt szerdai - a félidős választások előtti utolsó - ülésén már döntést hozott arról, hogy Donald Trumpot is beidézi a 2021. január 6-án a Capitolium elleni támadás ügyében.



A testület demokrata párti elnöke akkor Donald Trump meghallgatásával kapcsolatban azt mondta, hogy ez az amerikai emberek felé való elszámoltathatóság kérdése. Bennie Thompson úgy fogalmazott, hogy a volt elnöknek "válaszolnia kell azoknak a millióknak, akiknek a szavazatát megpróbálta kidobni annak érdekében, hogy hatalmon maradhasson".



A testület republikánus, de Trumppal szemben többször éles bírálatot megfogalmazó társelnöke, Liz Cheney kijelentette, hogy a testület kötelessége válaszokat kapni attól az embertől, aki "ezt az egészet mozgásba hozta".



A január 6-i Capitolium elleni támadást vizsgáló kongresszusi bizottságnak a múlt szerdai volt a tizedik és a tervek szerinti utolsó ülése a novemberi félidős törvényhozási választások előtt. Ezen csak új bizonyítékokat tekintettek volna át, és összegző jelentést terveztek kiadni, az eredeti napirenden nem szerepelt új tanúk beidézése.



A 9 tagú testület 7 demokrata párti és 2 republikánus párti tagból áll. A republikánus tagok Donald Trump párton belüli éles bírálói, köztük Liz Cheney augusztusban a republikánus előválasztáson egy Donald Trump által támogatott jelölttől szenvedett súlyos vereséget, ami után kijelentette, hogy mindent el fog követi annak érdekében. hogy Donald Trump többé a Fehér Ház közelébe se kerühessen.



A bizottság ülésére reagálva Donald Trump múlt héten a Fox Digitalnak adott interjúban a testületet "félrevezető, színlelt és pártos" testületnek nevezte, a tevékenységét pedig boszorkányüldözésnek, amelyben két olyan republikánus vesz részt, akiket "kidobtak a pártból".



A republikánusok közölték, hogy saját jelentést tesznek közzé még idén a vizsgálódásaik alapján, amelyben arra is választ keresnek, hogy a hatóságok és a hírszerzés milyen hibái vezethettek a január 6-i eseményekhez.



2021. január 6-án az Egyesült Államok törvényhozásának épületébe, a Capitoliumba feldühödött tüntetők törtek be, ahol komoly károkat okoztak, a zavargások során 5 ember vesztette életét, közülük egy rendőr, és jóval több mint százan megsérültek, akik közül 138-an a rendfenntartó erők tagjai voltak. A zavargások előtt Donald Trump hívására több tízezer támogatója gyűlt össze Washington belvárosában, hogy tiltakozzanak a szerintük meghamisított elnökválasztás eredménye ellen. A tüntetők egy nagyobb, radikális csoportja a nagygyűlés után vonult a Capitoliumhoz, ahol az események erőszakba torkolltak. A történteket vizsgáló képviselőházi bizottság a pontos történtek felderítésére és a politikai felelősök megnevezésére, elsősorban Donald Trump felelősségének megállapítására alakult. A zavargásokban részt vevők közül majdnem 800 ember ellen emeltek vádat a hatóságok, és többeket letartóztattak.

MTI