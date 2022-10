Labdarúgó NB I - Angyalföldön is nyert a Kecskemét

2022. október 21. 22:01

A Kecskemét 2-1-re győzött a Vasas FC otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A két csapat tizedik élvonalbeli találkozóján három döntetlen mellett hetedszer nyert a KTE.

NB I. 12. forduló:

Vasas FC-Kecskeméti TE 1-2 (0-2)

--------------------------------

Illovszky Rudolf Stadion, 2022 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Cipf (47.), illetve Vágó (35.), Zeke (40.)

sárga lap: Berecz (13.), Hinora (28.), Novothny (79.), Márkvárt (93.), illetve Banó-Szabó (13.), Szalai (52.), Szabó A. (64.)

Vasas:

-----

Jova - Ódor (Szivacski, a szünetben), Otigba (Márkvárt, a szünetben), Iyinbor, Silye - Hinora (Ihrig-Farkas, a szünetben), Hidi P., Berecz - Géresi (Cipf, a szünetben), Novothny, Holender (Zimonyi, 78.)

Kecskemét:

---------

Varga Á. - Nagy K., Szabó A., Belényesi, Szalai G., Zeke - Vágó, Szuhodovszki (Rjasko, 92.), Katona B. (Djuranovic, 81.) - Banó-Szabó (Sági, 81.), Tóth B. (Szabó L., 70.)

A két újonc ellentétes előjellel várta a pénteki találkozót, hiszen a KTE nagy meglepetésre remekül, az angyalföldi csapat viszont gyengén kezdte a bajnokságot, a MOL Magyar Kupában viszont ezen a héten az alföldiek kikaptak egy másodosztályú ellenféltől, a Vasas ugyanakkor elbúcsúztatott egy NB II-es együttest.



Az iramra nem lehetett panasz, mindkét csapat támadó szellemben futballozott, és bár a Vasasnak is voltak ígéretes lehetőségei, a Kecskemét alakította ki a veszélyesebb helyzeteket, Jova Leventének a meccs elején kétszer is védenie kellett. A 25. percben Szuhodovszki Soma a kapufát találta el, tíz perccel később pedig Vágó Levente közeli fejesével a KTE megszerezte a vezetést.



Az első félidő hajrájában egy gyors, pontos ellenakció végén Zeke Márió 16 méterről a hálóba lőtt, ezzel megduplázta a különbséget, majd Tóth Barna fejelt a kapufára.



Kondás Elemér, az angyalföldiek vezetőedzője négy kezdőjátékosát is lecserélte a szünetben, és 62 másodperc elteltével máris összejött a szépítés csapatának az egyik friss ember, Cipf Dominik távoli bombagólja révén. A folytatásban Márkvárt Dávid is távolról próbálkozott, de Varga Ádám védeni tudott. Nagyot változott a játék képe az első felvonáshoz képest, szinte végig nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját a Vasas, többször az öt és felesen belülről pattant vissza a labda egy-egy lövés után, de az egyenlítés ennek ellenére nem jött össze a sereghajtó házigazdának.

