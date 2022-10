Október 23. - Országszerte és a határon túl is tartanak megemlékezéseket

2022. október 22. 08:51

Országszerte és a határon túl is tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 66. évfordulóján.

A központi programok Budapesten és Zalaegerszegen lesznek. A zalai megyeszékhelyen, a Mindszentyneum épületének ünnepélyes átadóján vasárnap mond beszédet Orbán Viktor miniszterelnök.



Szombaton a szokásoknak megfelelően a műegyetemi emlékműnél kezdődik a megemlékezéssorozat. Az egyetemről 16 órakor indul a hagyományos fáklyás menet a Bem térre.



Vasárnap, október 23-án a hagyományoknak megfelelően reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a programok a zászlófelvonással. Az Országházban 10 és 16 óra között idén is meg lehet tekinteni a Szent Koronát.



Ingyenesen lesz látogatható a Terror Háza Múzeum, ahol a Hősök falánál bárki gyertyát gyújthat. Egész napos protokollmentes megemlékezés lesz az Új köztemetőben a 301-es parcellánál.



Szombaton és vasárnap is fényfestéssel díszítik a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a műszaki egyetem és a Terror Háza épületét.



A központi rendezvényeken kívül országszerte és a határon túl is tartanak koszorúzásokat, megemlékezéseket helyi önkormányzatok, civil szervezetek, pártok és politikusok.



A rendezvények miatt a fővárosban számos forgalmas útszakaszon, különösen a belvárosban lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni.



Az Országgyűlés 1991-ben nyilvánította hivatalos nemzeti ünneppé október 23-át, amit az alaptörvény is megerősített.

MTI