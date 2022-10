Délvidéki Innovációs Központ terve Mórahalomon

2022. október 22. 09:01

Délvidéki Innovációs Központ elnevezéssel a határ magyar és vajdasági oldalán működő kisvállalkozások digitalizációját és innovációját segítő nonprofit intézmény létrehozását tervezi a mórahalmi önkormányzat - közölte Nógrádi Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester az MTI-vel.

linux.morahalom.hu

A politikus kifejtette, a Csongrád-Csanád megyei kisváros és környéke harminc éve még a halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek közé tartozott. Az elmúlt évtizedek kitartó munkájának, a többi közt a turisztikai fejlesztéseknek, az ipari park kialakításának köszönhetően ma már a tíz legélhetőbb járás közé sorolják az országban.



Mórahalmon ma már a gazdaság-, a térség- és településfejlesztés egyik alapvetése a határon átnyúló kapcsolatok erősítése. Ennek támogatása érdekében olyan intézményeket alakítanak ki a Homokhátságon és Vajdaságban - akár tükörprojektekben is -, melyek alkalmasak a határ "légiesítésével" erősíteni az integrált gazdaságfejlesztési folyamatokat - mondta Nógrádi Zoltán.



A polgármester hangsúlyozta, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Mórahalomtól 6 kilométerre az unió külső határa húzódik, útlevél- és vámellenőrzéssel, olykor hosszú kamionsorokkal. A Homokhátságon és Vajdaságban azonos ágazatban vagy beszállítói kapcsolatrendszerben együttműködő vállalkozások számára e határ "átjárhatóságát" a digitalizáció eszközével lehet javítani.



A cégek egy részénél a digitális írástudás még nem a legmagasabb szintű. Ezeknél a vállalkozásoknál a készségek fejlesztése mellett az igények indukálására is szükség lenne. A második csoportba azok a vállalkozások tartoznak, melyek mindennapi tevékenységeik során élnek a digitalizáció adta lehetőségek egy részével, további fejlődésükhöz azonban az adott ágazatra, cégre szabott támogatásra van szükségük. Végül a kisvállalkozások egy részénél aktív piacélénkítő módszerek alkalmazására is lehetőség nyílna az új központ révén - közölte a politikus.



Nógrádi Zoltán komoly lehetőségeket lát a határ menti együttműködésben a turizmusfejlesztés területén is. Ahhoz, hogy a térség távolabbról is láthatóvá váljon, egységes turisztikai régió kialakítására van szükség Szeged, Szabadka, Makó, Mórahalom együttműködésével. Az egységes turisztikai desztinációfejlesztése fontos, és erre komoly fogadókészség van a határ vajdasági oldalán is - mondta.



MTI