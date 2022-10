Komjáthi Imre és Kunhalmi Ágnes az MSZP társelnöke

2022. október 22. 21:11

Komjáthi Imrét és Kunhalmi Ágnest választotta az MSZP társelnökeivé a párt tisztújító kongresszusa szombaton Budapesten.

A társelnöki posztokért két jelölt indult, Kunhalmi Ágnes a szavazatok 90, Komjáthi Imre a szavazatok 89 százalékát kapta meg.



A 237 érvényes szavazatból Kunhalmi Ágnes 214, a Komjáthi Imre 211 szavazatot kapott - tájékoztatta az MTI-t a sajtóosztály.



Az MSZP Facebook-oldalán online közvetítették a megválasztott elnökök beszédét, mindketten hangsúlyozták az MSZP baloldali, szociáldemokrata elkötelezettségét, méltatták a párt vidéki hálózatát, emellett az ellenzéki pártok közötti párbeszéd újraindítását szorgalmazták.



Komjáthi Imre azt mondta, kezdeményezi, hogy az ellenzéki pártok az önkormányzati választáson 2019-hez hasonlóan helyben működjenek együtt, továbbá az európai parlamenti (EP-) választáson egységesen, egyetlen listán induljanak.



Az újraválasztott Kunhalmi Ágnes azt mondta, az MSZP-nek szakítania kell a megszorításra épülő válságkezelő politikával, és a felülről a társadalomra erőltetett reformokkal.



Elmondta, válságok alakítják az ország mindennapjait, és ráadásul a Fidesz erre - a választási ígéreteit megszegve - megszorító politikával válaszolt.



Szerinte a mostani válságra nem ajánlat a 2010 előtti politika visszahozatala, némi szociális mázzal leöntve, új, igazi baloldali válaszok kellenek, baloldali gazdaságpolitikai fordulatra van szükség.



Hozzátette: a megszorítás volt a döntő oka annak, hogy az MSZP karanténba került 2010 után, ezért került hitelességi válságba.



Elmondta, 12 év alatt a szocialisták nem néztek szembe a 2010 előtti kormányzati tevékenységükkel, és így az elért eredményeket sem vették számba, példaként a társadalmi különbségek csökkenését, a béremeléseket és a 13. havi nyugdíj bevezetését említette.



Követelte, hogy még karácsony előtt legyen egy 10 százalékos, januártól pedig minimum 16 százalékos nyugdíjemelés Magyarországon, és adják vissza az elmúlt évek 13. havi nyugdíjait is.



Szerinte a Fidesz autoriter rendszere ismét szintet lépett a pedagógusok elbocsátásával, és arra biztatott mindenkit, aki "él és mozog ebben az országban" vasárnap menjen el demonstrálni a jobb oktatásért.



Kunhalmi Ágnes érvelt az adórendszer megváltoztatása mellett is, elfogadhatatlannak nevezve azt, hogy a tőke alacsonyabb kulcson adózik, mint a polgárok.



Értékelte a 2022-es országgyűlési választás eredményét is, egyik tanulságnak azt tartotta, hogy a jobboldali rendszert nem lehet jobboldali miniszterelnök-jelölttel legyőzni. Rögzítette, a következő választáson, az előválasztáson lesz az MSZP-nek saját miniszterelnök-jelöltje.



Tanulságként beszélt arról is, hogy ha nem lett volna összefogás, még ezt az eredményt sem érték volna el az ellenzéki pártok.



Óva intve a sérelmi politizálástól azt mondta, akik ma az együttműködéstől és a párbeszéd újraindításától nem zárkóznak el, azok ezzel azt is jelzik, hogy valóban a nerrel akarnak megküzdeni, és nem egymással.



Komjáthi Imre "kőkemény melóként" beszélt új megbízatásáról, majd kijelentette: azt akarja, hogy az MSZP azoknak a dolgozó embereknek a hangja legyen, akiknek a szavát eddig nem hallották meg a sorsukról döntő hatalmasok.



Jelezte, az MSZP részt vesz a parlamenti munkában, de ahhoz, hogy ismerjék az emberek akaratát, köztük kell élni, cselekvésre van szükség, "nem dumára".



Köszönetet mondott a társelnöki posztról távozó Tóth Bertalannak, mert az MSZP-nek nincs semmilyen adóssága.



Komjáthi Imre értékelése szerint az MSZP az egyetlen tisztán baloldali párt, és programja három pillérre épül: a szabadság, a jogbiztonság és a demokrácia megteremtése; az esélyegyenlőség, a szociális biztonság megteremtése, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése; a környezetvédelem erősítése és a klímaigazságosság érvényesítése.



A társelnök azt mondta, ez a program az egész magyar nemzet érdekét szolgálja, amelyet véleménye szerint olyan baloldali eszmék tartanak össze, mint a szolidaritás.



"Lehet énekelni, hogy +egy vérből valók vagyunk+, de addig nem beszélhetünk egységes nemzetről, amíg egyetlen gyermek sorsa is azon dől el, hogy milyen családba születik" - fogalmazott, majd szólt az oktatás és az egészségügy problémáiról.



Komjáthi Imre közölte, az MSZP minden megállapodást betartott eddig, "nincsenek kimondatlan, sunyi tervei".



"Mindig is a Fideszt akartuk leváltani és nincsenek B és C terveink a többi ellenzéki párt ellen" - fogalmazott.



Felszólalása végén hitet tett pártja és nemzete mellett, majd felszólalását jobb kezét a szívére téve, a balt felemelve úgy zárta: Isten engem úgy segéljen!



Tóth Bertalan - aki a párt parlamenti frakcióvezetője - 2018 óta vezette az MSZP-t, előbb elnökként, majd 2020-tól Kunhalmi Ágnessel társelnökként.



A kongresszus zárt ajtók mögött folytatódik szombat délután, megválasztják a párt elnökhelyettesét, alelnökeit, választmányi elnökét, elnökségi tagjait és egyéb tisztségviselőit.

MTI