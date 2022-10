USA – történelmi rekordot ért el az illegális határátlépés

2022. október 22. 23:58

Az Egyesült Államok hatóságai rekordszámú illegális határátlépést regisztráltak szeptemberben az ország délnyugati, Mexikóval szomszédos határán, ami történelmi rekordra emelte az éves illgeális migrációt - közölte a Vám- és Határvédelem (Customs and Border Protection).

A szövetségi hatóság péntek éjszaka megjelent közleménye szerint szeptemberben 227 547 törvénytelen határátlépést észleltek, ami 12 százalékos növekedés augusztushoz képest, és minden idők legmagasabb szeptemberi migrációs száma.



Az illegális bevándorlás 12 havi számai is történelmi rekordra emelkedtek. A szeptemberi adattal teljessé vált a 2022-es pénzügyi év adata, ami szerint 2021. október 1. és 2022. szeptember 30. között 2 378 944-en lépték át az Egyesült Államok déli határszakaszát törvénytelenül, szemben az egy évvel korábbi 1 734 686 észlelt illegális határátlépéssel.



A szeptemberben feltartóztatott migrások többsége, mintegy 151 ezer ember egyedülálló felnőtt volt, mellettük 11 ezer kísérő nélküli kiskorú gyerek is érkezett illegális úton az Egyesült Államokba - olvasható a hatóság közleményében.



A határvédelmi hatóság azt is közölte, hogy az elmúlt héten a Venezuelából érkezők száma már mintegy 80 százalékkal visszaesett, miután az amerikai kormányzat október elején új eljárásrendet léptetett életbe a venezuelaiakat illetően, akiknek túlnyomó többségét visszatoloncolják a határon Mexikóba.



A Fox News a birtokába került hivatalos iratokra hivatkozva arról számolt be, hogy a 2022-es pénzügyi évben az illegálisan érkezők közül szintén minden korábbinál többen, 856-an haltak meg az Egyesült Államok déli határán. Október 1-je óta pedig már 25-en vesztették életüket.

MTI