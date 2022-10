Mi Hazánk: ma is az internacionalizmus ellen küzdünk

2022. október 23. 18:54

Az alakját évtizedek óta rendszeresen változtató internacionalista hatalom elleni küzdelem fontosságáról beszélt a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a párt által vasárnap, a budapesti Corvin közben rendezett 1956-os megemlékezésen.

Toroczkai László azt mondta: Magyarország akkor volt szabad utoljára, amikor 1956-ban néhány dicső napra a magyar forradalmárok, a hősök, a bátrak szabaddá tették.



Hangsúlyozta, az az erő, amely ellen 66 éve küzdöttek honfitársaink, most is jelen van, és nem szabad megengedni, hogy a dolgozó emberekkel fizettessék meg kártétele árát.



Megfogalmazása szerint ez a gólem "a pénzhatalom uralma", amely "álcát, ruhát, formát váltva, de ugyanazt teszi, amit a második világháború után tettek Magyarországgal és tettek Európával"; most bankok mellett tankokkal is támadja a nemzetek Európáját, hiszen bármire képes, amire szükség van hatalma kivívásához, megtartásához.



Az ellenzéki politikus szerint az ukrajnai háborúban "irgalmatlan, brutális szemfényvesztés zajlik", és ilyenkor a gólem megmutatja igazi arcát, "őrjöngve követel vért". Toroczkai László közölte, a Fidesz és a balliberális oldal azért nem csatlakozik ehhez, mert a magyar nép bölcsebb és józanabb sok más európainál, és a közvélemény-kutatások szerint a kontinensen a legnagyobb nyugalommal szemléli a szomszédságunkban zajló háborút.



Kiemelte: a Mi Hazánk Mozgalom mindvégig azt képviseli, hogy egy eurázsiai civilizáció örökösei és megtartó ereje vagyunk, a magyarság emiatt is ennyire józan, "nem örül annak, hogy látja, hogy testvérnépek gyilkolják egymást".



"Nehogy valaki azt gondolja, Magyarország nem kell valakiknek" - fogalmazott, hozzátéve, évszázadok óta küzd a magyarság a Kárpát-medencei megmaradásért.



Arról beszélt, össze kell fogniuk az európai nemzeteknek, "mert nem fogjuk tudni ezt az internacionalista ellenséget egyedül legyőzni", ennek alapja pedig egy új, a bolgár-lengyel-magyar együttműködésen alapuló szövetség lehet.



Ukrajna ellen a pártelnök "kőkemény gazdasági és politikai retorziókat" sürgetett, amiért a munkácsi várról eltávolították a turulszobrot, és kijelentette, "a jelenlegi kijevi rezsim tudatos magyarellenes politikát folytat".



Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, honvédelmi kabinetjének elnöke azt hangsúlyozta, hogy a Corvin köz "a forradalom szíve, a nemzeti ellenállás központja" volt 1956-ban, majd hozzátette, a küzdelmet folytatni kell, hiszen "kimentek a tankok, de bejöttek a bankok".



Az elmúlt három évtized közös, a Fideszt és a szocialistákat is terhelő szégyenének nevezte, hogy nem számoltak el a kommunista múlttal, az állambiztonság örökségével, nem vonták meg az akkori prominensek extranyugdíját, és nem adtak ilyen juttatást az ellenállás hőseinek.



Pongrátz András 1956-os szabadságharcos kijelentette, a Fidesz jól vezeti ezt az országot, de mindmáig elmaradt a kommunista múlt örökségének felszámolása, így szükség van "az egyetlen radikális jobboldali nemzeti pártra", a Mi Hazánk Mozgalomra. Közölte, 1956-ban a magyarok nem béketárgyalásért harcoltak, hanem azért, hogy az oroszok "menjenek a francba, hagyjanak nekünk békét".



Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjainak elnöke azt emelte ki: példaképek előtt tisztelegnek egy olyan korban, amikor az emberek zöme pillanatemberek, nem pedig identitást adó hősök, a hazájukért, a szabadságért megtörhetetlenül felelős bátrak példáját tűzi ki maga elé.



Az '56-os antikommunizmust ma antiglobalizmusnak hívják - fogalmazott.



Sztojan Nikolov Taszlakov, a bolgár Újjászületés Mozgalom parlamenti képviselője a két "ősi és büszke nép" testvér voltát, történelmi sorsközösségét emelte ki, hangsúlyozva, hogy a 20. században két világháborúban harcoltak a magyarok és a bolgárok vállvetve, szenvedtek súlyos területi veszteségeket, kerültek kommunista uralom alá, szuverenitásuk nagy részét elveszítve.



Hozzátette, a bolgárok és a magyarok napjainkban "együtt tagjai egy új Varsói Szerződésnek, amelyet NATO-nak hívnak", majd párhuzamot vont abban is, hogy mindkét nemzet országukban élő tagjait fenyegetik "az ukrán neonácik".



László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom elnöke a magyar történelem legtisztább és legőszintébb forradalmaként méltatta 1956-ot. A hazafias erők most is '56 szellemében végzik társadalmi vállalásaikat, és "készen állunk arra, hogy ha harcolni kell, akkor harcolunk" - fogalmazott.



Vékony Csongor, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke azt mondta, hogy miközben a 20. században viszonylag nyílt világnézeti harc dúlt a kommunizmus és a liberalizmus - a keresztény nemzeti eszme megsemmisítését célzó két ideológia - között, "ma az elvtelen populizmus fertőzi a politikát", a Fidesz pedig "szemfényvesztő konzervativizmusával megtéveszti a magyarokat", ezért alapvető változásokra van szükség az országban.

MTI