Szlovén elnökválasztás - Logar és Pirc Musar jut be a második fordulóba

2022. október 23. 22:36

A szlovén választási bizottság által a voksok 99 százalékos feldolgozottsága alapján közzétett adatok szerint egyik jelölt sem aratott első fordulós győzelmet a vasárnap rendezett szlovén elnökválasztáson; a második fordulóba a jobboldali Szlovén Demokrata Párt (SDS) támogatásával, de független jelöltként induló Anze Logar és a szintén függetlenként induló, baloldali Natasa Pirc Musar jut be.

Anze Logar – nova24tv.si

A szlovén választási bizottság adatai szerint a vasárnapi első fordulóban Logar a voksok 33,93, míg Pirc Musar a szavazatok 26,89 százalékát szerezte meg.

Natasa Pirc Musar – n1info.si

Az első fordulós győzelemhez a voksok legalább ötven százalékát kellett volna megszerezni.



A november 13-án tartandó második fordulóban a legtöbb szavazatot szerző két jelölt, Logar és Pirc Musar mérkőzhet meg egymással.



A harmadik helyen futott be a voksok 15,42 százalékával Milan Brglez volt házelnök, a Szociáldemokraták (SD) jelenlegi európai parlamenti képviselője. Brglez az SD és a legnagyobb kormányzó párt, a Robert Golob vezette Szabadság Mozgalom közös jelöltje. A többi jelölt ennél jóval kevesebb voksot szerzett.



Logar újságíróknak elmondta: érdemi vitára számít a második forduló előtt. "Köztársasági elnökként minden állampolgár elnöke leszek, és a második körben is így közelítek a kampányhoz" - tette hozzá.



Pirc Musar gratulált Logarnak a győzelemhez. "Várom a második fordulót, várom a döntőt" - hangsúlyozta Pirc Musar, aki úgy vélte, eljött az ideje, hogy Szlovéniának női elnöke legyen. Mint mondta, készen áll a második fordulóra, és továbbra is ugyanazért fog harcolni, mint eddig.



Robert Golob kormányfő azt hangoztatta, hogy minden választás a demokrácia ünnepe, és a vasárnapi is az volt, de végül a választók döntenek. Úgy vélte: azzal, hogy a Szociáldemokratákkal közös jelölt állítottak, megerősítették a kormánykoalíciót. "Ez az első üzenet, és szerintem nagyon fontos mindazok számára, akik azon spekulálnak, hogy ki a vesztes" - hangsúlyozta a miniszterelnök.



A választási bizottság adatai szerint az első fordulóban a szavazásra jogosultak 50,97 százaléka, 863 601 ember járult az urnákhoz.



MTI