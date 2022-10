Johnson nem pályázik a brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére

2022. október 23. 23:57

Boris Johnson volt brit miniszterelnök vasárnap este bejelentette, hogy nem indul a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségéért folyó versengésben.

A bejelentés azt jelenti, hogy a párt új vezetője - és így az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke - nagyon nagy eséllyel a brit sajtó, a politikai elemzők és a fogadóirodák által egyértelműen favoritnak tartott Rishi Sunak, Johnson egykori pénzügyminisztere lesz, bár a posztra pályázik még rajta kívül Penny Mordaunt volt védelmi miniszter is.



Vasárnap késő este ismertetett közleményében Boris Johnson úgy fogalmazott: nagyon jó esélye lenne annak, hogy a Konzervatív Párt tagságának szavazásán ő aratna sikert a jelöltek közül, és pénteken visszatérhetne a Downing Street-i miniszterelnöki rezidenciára.



A volt kormányfő szerint annak is jó esélye lenne, hogy a 2024-ben esedékes következő parlamenti választáson győzelemre vezetné a Konzervatív Pártot.



Johnson közölte ugyanakkor, hogy jóllehet összegyűjtötte a jelöltséghez szükséges számú támogatót az alsóházi tory frakció tagjai közül, az elmúlt napokban azonban arra a "sajnálatos következtetésre" kellett jutnia, hogy mégsem lenne "helyénvaló", ha indulna a versengésben, mivel egységes parlamenti frakcióháttér nélkül nem lehet hatékonyan kormányozni.



Ez egyértelmű utalás volt arra, hogy a tory frakció számos tagja hevesen ellenezte Johnson visszatérését a párt élére és a kormányfői tisztségbe.



Boris Johnsont - akinek vezetésével a Konzervatív Párt kényelmes többséggel megnyerte a 2019-ben tartott, előrehozott parlamenti választást - a sorozatos belpolitikai botrányok miatt alig néhány hónapja kényszerítette távozásra saját pártjának parlamenti frakciója.



Vasárnap esti nyilatkozatában Johnson részletek nélkül közölte: előzőleg kapcsolatba lépett Rishi Sunakkal és Penny Mordaunttal, mivel abban reménykedett, "a nemzeti érdekeknek megfelelően" sikerül összefogniuk, de nem tudták kidolgozni, hogy ez miként lenne lehetséges.



Johnson bejelentette: ebben a helyzetben azt tartja a legjobb megoldásnak, ha nem jelölteti magát a Konzervatív Párt vezetői tisztségére.



Ígéretet tett arra is, hogy támogatni fogja a versengésből győztesen kikerülő jelöltet.



Boris Johnson közölte, hogy az alsóházi tory frakció 102 tagjának támogatását sikerül megszereznie jelöltségéhez, vagyis átlépte a vezetőválasztási szabályok által minimálisan előírt száz ajánlást.



A BBC brit közszolgálati médiatársaság által vezetett listán vasárnap éjjel azonban csak 57 olyan konzervatív párti képviselő neve szerepelt, akik hivatalosan közölték, hogy Johnson jelöltségét támogatják.



Rishi Sunak mögött ugyanakkor eddig 147 tory frakciótag sorakozott fel nyilvánosan, és mindössze 24 konzervatív képviselő jelentette be, hogy Penny Mordaunt jelöltségét támogatja.



A jelöltséghez szükséges száz frakcióajánlást a szabályok alapján hétfőn brit idő szerint 14 óráig, közép-európai idő szerint 15 óráig kell összegyűjteni.



A Konzervatív Párt új vezetőjének megválasztási folyamata legkésőbb október 28-án, pénteken lezárul.



Ez a határidő akkor érvényes, ha hétfőn legalább két jelölt bejut a választási szakaszba, és közülük a párttagság választhatja ki gyorsított online szavazással az új vezetőt.



Ha azonban a hétfő délutáni határidőig Rishi Sunakon kívül más nem tudja összegyűjteni a jelöltséghez minimálisan előírt száz frakciótámogatót, akkor már hétfőtől Sunak lehet a Konzervatív Párt új vezetője és az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke.



Liz Truss jelenlegi miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy távozik a Konzervatív Párt éléről, miután az adócsökkentési programja miatt támadt hatalmas piaci felfordulás nyomán az alsóházi tory frakció jelentős része ellene fordult.



A lépés miniszterelnöki tisztségének megszűnését is jelenti, de utódja megválasztásáig Truss ellátja a kormányfői teendőket.



MTI