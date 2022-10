Kiesett a világranglistán a top százból Fucsovics Márton

2022. október 24. 12:07

Tizenhárom helyet rontott előző heti pozícióján Fucsovics Márton, s így kiszorult a top 100-ból, jelenleg a 104. a férfi teniszezők világranglistáján. Az élen nem történt változás, továbbra is a spanyol Carlos Alcaraz vezet.

Továbbra is gyengélkedik Fucsovics Márton, aki az elmúlt héten az első fordulóban búcsúzott a nápolyi tornán, majd Bécsben nem sikerült a főtáblára jutnia. A 30 éves nyíregyházi teniszező öt év után esett ki a világranglistán az első számból, ezzel az utóbbi hónapokban hullámzó teljesítményt nyújtó játékos nehéz helyzetbe került. Míg Fucsovics az első ötvenben volt a ranglistán – 2019-ben a 36. helyen állt – főtáblás volt a Grand Slam-tornákon, most viszont már a 250-es versenyeken is selejtezőt kell játszania.

MH